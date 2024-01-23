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Романа Гринкевича ловили впродовж тижня – ДБР

23 січня 2024, 14:17
Романа Гринкевича ловили впродовж тижня – ДБР
Фото: president.gov.ua
Українці протягом тижня повідомляли правоохоронцям про ймовірне місце перебування Романа Гринкевича.

Правоохоронці протягом тижня ловили сина львівського бізнесмена Романа Гринкевича. Про його пересування країною повідомляли небайдужі громадяни.   

Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, повідомляє "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що Роман Гринкевич не міг не знати, що він у розшуку, і в Одесі намагався організувати втечу за кордон, а щоб його не відстежили, обмежив користування мобільним зв’язком. 

Українці протягом тижня телефонували правоохоронцям, щоб передати дані про те, що бачили людину, схожу на молодшого Гринкевича. 

"Ми дякуємо небайдужим українцям, які телефонували чи писали в правоохоронні органи, повідомляла, що людина, схожа на львівського бізнесмена, була помічена в тому чи іншому місці. Але, варто відзначити, що саме завдяки роботі слідчо-оперативної групи вдалося його виявити. Як це уже було зроблено – можливо, колись оперативники і слідчі розкриють ці секрети" – каже Сапьян.

Представниця ДБР додала, що в Одесі РоманГринкевич намагався домовитися про виїзд за кордон. Вона припускає, що він міг планувати виїхати до Румунії.

"Такою інформацією я не володію. Але, я думаю, що з Одеського регіону є декілька варіантів, для того, щоб перетнути кордон. Наприклад, Румунія, візьмемо один із варіантів таких. Я думаю, що аби залишити територію України, а в яку саме країну, це було вже для нього неважливо" – резюмувала Тетяна Сапьян.

Роман Гринкевич – п’ятий підозрюваний в участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Його батько є фігурантом справи про поставки неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн.

Романа Гринкевича 22 січня затримали в Одесі. 

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 22 січня обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу. Суд задовольнив клопотання прокуратури та відправив Гринкевича під варту до 17 березня з можливістю застави в 500 млн гривень. Захист Романа Гринкевича заявив, що буде подавати апеляцію.

ДБРвійна в Україніросія окупантигринкевич

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