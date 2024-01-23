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Суд обрав запобіжний захід сину Гринкевича

23 січня 2024, 08:07
Суд обрав запобіжний захід сину Гринкевича
Фото: zn.ua
Суд визначив суму застави для Гринкевича у розмірі 500 млн гривень.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він маєперебувати під вартою до 17 березня, але може вийти під заставу в понад 500 млн гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Обрання запобіжного заходу Роману Гринкевичу розглядала суддя Тетяна Ільєва.

До початку судового засідання Роман Гринкевич та його адвокат відмовились від спілкування з журналістами. Гринкевич наголосив, що його словам можуть бути використані проти нього, тому говоритиме лише після завершення засідання.

Прокурор у справі Гринкевича Ярослав Гаврищук заявив, що на Романа Гринкевича, як співорганізатора, покладались керівництво компанією, використання зв’язків та залучення на приймання товарів.

"Роман погодився на участь відведених функцій. Він увійшов до створеної Ігорем організації. В січні-лютому 2023 року Гринкевич спільно з іншими, з січня по грудень 2023 року завдали збитків на загальну суму у понад 94 мільйони гривень", – зазначив прокурор.

Водночас захист Гринкевича наполягав, що той не отримував судових повісток, не мав наміру переховуватись від слідства та не намагався виїхати за межі України. Відповідно, захист просив для Романа запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Сам Гринкевич заявив, що не розуміє змісту висунутих на його адресу звинувачень, і наголосив, що не планував і не планує залишати територію України, а натомість збирається "відстоювати свою честь і доводити правоту".

Нагадаємо, як повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора, Романа Гринкевича затримали вранці, 22 січня, в Одесі. Голова Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов під час брифінгу уточнив, що Роману Гринкевичу, як і його батьку, повідомили про підозру, однак кілька днів йому вдавалося переховуватися від правосуддя.

За оперативною інформацією ДБР, Роман Гринкевич намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України, аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС.

Генпрокурор Костін також розповів, що, за даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

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