Зеленський пообіцяв, що "Слуга народу" внесе законопроект про імпічмент
"Відкритий нормальний (закон), щоб якщо непорядна людина стане президентом, її могли зняти", - зазначив Володимир Зеленський під час брифінгу в штабі партії, повідомляє LB.ua.
6 червня Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про тимчасові слідчі комісії, в якому перед фінальним голосуванням ухвалили розділ про імпічмент.
Згідно з прийнятим законом, Верховна Рада створює спеціальну слідчу комісію відповідно до ст.111 Конституції України для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради чи іншого злочину.
Для ініціювання імпічменту та створення ССК необхідно зібрати не менш ніж 300 підписів депутатів. Законопроєкт прописує повноваження ССК, а також умови для призначення спеціального прокурора і його повноваження.
При цьому наприкінці травня президент Володимир Зеленський подав власний законопроєкт про імпічмент. Його представник у парламенті Руслан Стефанчук говорив, що імпічмент повинен регулюватися окремим законом і не може бути прописаний у законі про тимчасові слідчі комісії.
Зеленський пропонував Верховній Раді прийняти законопроект про імпічмент разом зі зняттям депутатської недоторканності.
Нагадаємо, що за даними перших екзит-полів, до Верховної Ради проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос".
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