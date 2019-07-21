Національний екзит-пол: У Раду проходять п'ять партій
|
№ п/п
|
Назва партії
|
% голосів
|Україна в цілому
|
Захід
|
Центр
|
Південь
|
Схід
|
1
|
«Слуга народу»
|
43,9%
|
39,3%
|
45,1%
|
50,1%
|
37,2%
|
2
|
«Опозиційна платформа – За життя»
|
11,5%
|
2,1%
|
6,9%
|
16,7%
|
30,8%
|
3
|
«Європейська Солідарність»
|
8,9%
|
12,7%
|
10,1%
|
6,0%
|
4,0%
|
4
|
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
|
7,6%
|
10,1%
|
10,0%
|
4,3%
|
2,8%
|
5
|
«Голос»
|
6,3%
|
13,7%
|
5,1%
|
3,3%
|
1,9%
|
6
|
«Сила і Честь»
|
4,4%
|
4,5%
|
6,0%
|
2,9%
|
2,8%
|
7
|
«Опозиційний блок»
|
3,3%
|
0,8%
|
1,4%
|
5,7%
|
8,6%
|
8
|
«Партія Шарія»
|
3,1%
|
0,7%
|
2,4%
|
4,5%
|
6,3%
|
9
|
Радикальна партія Олега Ляшка
|
2,8%
|
3,2%
|
4,0%
|
1,6%
|
1,7%
|
10
|
«Українська стратегія Гройсмана»
|
2,2%
|
2,7%
|
2,8%
|
1,4%
|
1,3%
|
11
|
Всеукраїнське об’єднання «Свобода»
|
2,1%
|
4,7%
|
1,9%
|
0,7%
|
0,4%
|
12
|
«Громадянська позиція»
|
0,9%
|
1,2%
|
1,2%
|
0,5%
|
0,3%
|
13
|
Партія Зелених України
|
0,7%
|
0,8%
|
0,5%
|
0,7%
|
0,9%
|
14
|
«Об’єднання «Самопоміч»
|
0,6%
|
1,3%
|
0,6%
|
0,3%
|
0,2%
|
15
|
Аграрна партія України
|
0,5%
|
0,6%
|
0,7%
|
0,4%
|
0,1%
|
16
|
«Рух нових сил Михайла Саакашвілі»
|
0,4%
|
0,5%
|
0,3%
|
0,3%
|
0,4%
|
17
|
«Сила людей»
|
0,3%
|
0,4%
|
0,4%
|
0,1%
|
0,0%
|
18
|
«Сила права»
|
0,2%
|
0,1%
|
0,3%
|
0,4%
|
0,1%
|
19
|
«Соціальна справедливість»
|
0,2%
|
0,3%
|
0,2%
|
0,1%
|
0,0%
|
20
|
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