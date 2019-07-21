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Національний екзит-пол: У Раду проходять п'ять партій

Це дані станом на 18:00. Остаточні дані екзит-полів будуть о 23:00
Українці 21 липня проголосували за новий парламент. О 20:00 закрились дільниці. За даними Національного екзит-полу парламентських виборів, Слуга народу отримала 43,9, За життя — 11,5% Європейська солідарність — 8,9%, Батьківщина — 7,6%, Голос — 6,3%.
Національний екзит-пол: У Раду проходять п Колаж: УП

 

№ п/п

Назва партії

% голосів
Україна в цілому

Захід

Центр

Південь

Схід

1

«Слуга народу»

43,9%

39,3%

45,1%

50,1%

37,2%

2

«Опозиційна платформа – За життя»

11,5%

2,1%

6,9%

16,7%

30,8%

3

«Європейська Солідарність»

8,9%

12,7%

10,1%

6,0%

4,0%

4

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

7,6%

10,1%

10,0%

4,3%

2,8%

5

«Голос»

6,3%

13,7%

5,1%

3,3%

1,9%

6

«Сила і Честь»

4,4%

4,5%

6,0%

2,9%

2,8%

7

«Опозиційний блок»

3,3%

0,8%

1,4%

5,7%

8,6%

8

«Партія Шарія»

3,1%

0,7%

2,4%

4,5%

6,3%

9

Радикальна партія Олега Ляшка

2,8%

3,2%

4,0%

1,6%

1,7%

10

«Українська стратегія Гройсмана»

2,2%

2,7%

2,8%

1,4%

1,3%

11

Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

2,1%

4,7%

1,9%

0,7%

0,4%

12

«Громадянська позиція»

0,9%

1,2%

1,2%

0,5%

0,3%

13

Партія Зелених України

0,7%

0,8%

0,5%

0,7%

0,9%

14

«Об’єднання «Самопоміч»

0,6%

1,3%

0,6%

0,3%

0,2%

15

Аграрна партія України

0,5%

0,6%

0,7%

0,4%

0,1%

16

«Рух нових сил Михайла Саакашвілі»

0,4%

0,5%

0,3%

0,3%

0,4%

17

«Сила людей»

0,3%

0,4%

0,4%

0,1%

0,0%

18

«Сила права»

0,2%

0,1%

0,3%

0,4%

0,1%

19

«Соціальна справедливість»

0,2%

0,3%

0,2%

0,1%

0,0%

20

 

 

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