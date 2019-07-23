Радник Зеленського розповів про переговори з кандидатами на посаду прем'єра

"Я думаю, що пул експертів або потенційних кандидатів, з якими зараз обговорюється це питання президентом Зеленським, є набагато ширшим, від того, що зараз обговорюється в українському медіа-просторі"

Радник президента Володимира Зеленського, економіст Олег Устенко розповів, що кількість кандидатів на посаду прем'єр-міністра значно більша, ніж обговорюється в ЗМІ.

"Я думаю, що пул експертів або потенційних кандидатів, з якими зараз обговорюється це питання президентом Зеленським, є набагато ширшим, від того, що зараз обговорюється в українському медіа-просторі", - сказав Устенко, повідомляє "Радіо Свобода".

Він нагадав, що Зеленський раніше заявив, що бачить прем'єром професійного економіста, який ніколи не очолював уряд або Верховну Раду і не був головою парламентських фракцій.

"Можна знайти кілька тисяч українських експертів, які підпадають під цей опис - хто повинен бути прем'єр-міністром. Те, що зараз обговорюється в медіа-просторі, це просто нав'язаний порядок денний, що походить навіть не від ключових експертів з Атлантичної ради", - заявив Устенко.

Відповідаючи на питання про своє можливе прем'єрство, Устенко зазначив: "Я б сказав, що я не хотів би відповідати на такого плану питання".

На початку липня експерт Атлантичної ради (Atlantic Council) Мелінда Герінг заявляла, що серед кандидатів на посаду були заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, секретар РНБО і ексміністр фінансів Олександр Данилюк і колишній міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус.

Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою за поданням президента. Зараз цю посаду обіймає Володимир Гройсман.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що бачить на посаді прем’єр-міністра професійного економіста, який не має політичного минулого, не очолював раніше ні Кабінет міністрів, ні парламент та не є лідером жодної фракції.