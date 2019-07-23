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"Нафтогаз" вімовився від стратегії для видобутку газу в Україні 20/20 та запропонував нову

Стратегію 20/20, яка передбачає збільшення видобутку газу до 2020 року до 20 мільярдів кубометрів на рік, неможливо реалізувати
Про це повідомив керівник газового дивізіону НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов на презентації нової стратегії "Укргазвидобування".
"Нафтогаз" вімовився від стратегії для видобутку газу в Україні 20/20 та запропонував нову Фото: afp.com

За його словами, стратегія передбачала, що до 2020 року споживання в країні скоротиться з 32 до 27 млрд кубів, йдеться в Liga.net.

"Наші родовища - це вичавлений лимон. Ми бурили нові родовища, але у нас природне падіння видобутку на 1,5 млрд кубів газу на рік, оскільки 75% наших родовищ виснажені на 87%", - сказав глава газового дивізіону "Нафтогазу".

Він стверджує, що наразі УГВ добувала б близько 11-11,5 млрд кубометрів газу на рік, якби не бурила нові родовища і не інвестувала в модернізацію інфраструктури компанії. На це, за його словами, було витрачено 40 млрд грн.

"Нам не цікаві кубометри. Нам треба зменшити ризики при бурінні нових родовищ і збільшити ймовірність успішного буріння. Так ми не збільшимо видобуток, але збільшимо прибутковість компанії", - сказав Фаворов, додавши, що нова стратегія затверджена наглядовою радою Нафтогазу.

Нова стратегія "Укргазвидобування" передбачає:

- підтримку базового видобутку газу, розвиток існуючої інфраструктури і роботу з найбільш ефективними свердловинами;

- обмеження буріння вибором тільки кращих свердловин-кандидатів, де компанія буде впевнена в поверненні інвестицій;

- впровадження діджиталізаціі на родовищах і оновлення ІТ-інфраструктури системи видобутку для оптимізації витрат;

- збільшення видобутку рідких вуглеводнів;

- залучення світових галузевих компаній до співпраці на виснажених нетрадиційних або великих родовищах: контракти щодо збільшення видобутку, угоди про розподіл продукції.

За даними Нафтогазу, за 2018 рік в Україні було видобуто 21 млрд кубів газу, що на 500 млн більше (+2%), ніж в попередньому році. З них "Укргазвидобування" видобула 15,5 млрд кубів або 73,8% від загального обсягу видобутку в Україні.

Нагадаємо, станом на ранок 21 липня запаси газу в підземних сховищах досягли 15,018 мільярдів кубометрів, залишилось додати 5 мільярдів кубометрів.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, до кінця сезону закачки залишилось 86 днів.

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