"Нафтогаз" вімовився від стратегії для видобутку газу в Україні 20/20 та запропонував нову
За його словами, стратегія передбачала, що до 2020 року споживання в країні скоротиться з 32 до 27 млрд кубів, йдеться в Liga.net.
"Наші родовища - це вичавлений лимон. Ми бурили нові родовища, але у нас природне падіння видобутку на 1,5 млрд кубів газу на рік, оскільки 75% наших родовищ виснажені на 87%", - сказав глава газового дивізіону "Нафтогазу".
Він стверджує, що наразі УГВ добувала б близько 11-11,5 млрд кубометрів газу на рік, якби не бурила нові родовища і не інвестувала в модернізацію інфраструктури компанії. На це, за його словами, було витрачено 40 млрд грн.
"Нам не цікаві кубометри. Нам треба зменшити ризики при бурінні нових родовищ і збільшити ймовірність успішного буріння. Так ми не збільшимо видобуток, але збільшимо прибутковість компанії", - сказав Фаворов, додавши, що нова стратегія затверджена наглядовою радою Нафтогазу.
Нова стратегія "Укргазвидобування" передбачає:
- підтримку базового видобутку газу, розвиток існуючої інфраструктури і роботу з найбільш ефективними свердловинами;
- обмеження буріння вибором тільки кращих свердловин-кандидатів, де компанія буде впевнена в поверненні інвестицій;
- впровадження діджиталізаціі на родовищах і оновлення ІТ-інфраструктури системи видобутку для оптимізації витрат;
- збільшення видобутку рідких вуглеводнів;
- залучення світових галузевих компаній до співпраці на виснажених нетрадиційних або великих родовищах: контракти щодо збільшення видобутку, угоди про розподіл продукції.
За даними Нафтогазу, за 2018 рік в Україні було видобуто 21 млрд кубів газу, що на 500 млн більше (+2%), ніж в попередньому році. З них "Укргазвидобування" видобула 15,5 млрд кубів або 73,8% від загального обсягу видобутку в Україні.
Нагадаємо, станом на ранок 21 липня запаси газу в підземних сховищах досягли 15,018 мільярдів кубометрів, залишилось додати 5 мільярдів кубометрів.
За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, до кінця сезону закачки залишилось 86 днів.
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