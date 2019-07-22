Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Коболєв: Запаси газу у підземних сховищах перевищили 15 мільярдів кубометрів

Станом на ранок 21 липня запаси газу в підземних сховищах досягли 15,018 мільярдів кубометрів, залишилось додати 5 мільярдів кубометрів
За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва., до кінця сезону закачки залишилось 86 днів.
Коболєв: Запаси газу у підземних сховищах перевищили 15 мільярдів кубометрів Андрій Коболєв. Фото: lb.ua

Транзит газу залишається на рівні в 303,8 мільйонів кубометрів на добу, що пов'язано із зупинкою російським "Газпромом" на ремонт двох ниток "Північного потоку", після якої обсяги транзиту зросли на 25%, зазначив Коболєв у Facebook, йдеться в "Економічній правді".

Нагадаємо, напередодні Зубко заявив, що споживання газу можна зменшити за допомогою програм енергоефективності в багатоповерхівках.

Читайте також: Більше 70% кредитів "ПриватБанку" видані компаніям колишніх власників, — Fitch

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 07 2019 11:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.