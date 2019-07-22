CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва., до кінця сезону закачки залишилось 86 днів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коболєв: Запаси газу у підземних сховищах перевищили 15 мільярдів кубометрів
Станом на ранок 21 липня запаси газу в підземних сховищах досягли 15,018 мільярдів кубометрів, залишилось додати 5 мільярдів кубометрів
Андрій Коболєв. Фото: lb.ua
Транзит газу залишається на рівні в 303,8 мільйонів кубометрів на добу, що пов'язано із зупинкою російським "Газпромом" на ремонт двох ниток "Північного потоку", після якої обсяги транзиту зросли на 25%, зазначив Коболєв у Facebook, йдеться в "Економічній правді".
Нагадаємо, напередодні Зубко заявив, що споживання газу можна зменшити за допомогою програм енергоефективності в багатоповерхівках.
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