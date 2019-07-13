Україна може вдвічі зменшити споживання газу, — Зубко

Він поінформував, що в понеділок було підписано угоду між Фондом енергоефективності та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), яка дає старт фінансуванню програм енергоефективності в багатоквартирних житлових будинках, у яких створено ОСББ.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив у прямому ефірі радіо "НВ", йдеться в "Укрінформ".

"Зараз країна споживає 18 мільярдів кубів газу, а практично можемо зменшити цю цифру до 9. Яким чином? Розроблена нами маршрутна карта дуже проста. Програма "теплі кредити", якою вже скористалися приблизно 650 тисяч домогосподарств і яка співфінансує тільки оплату будівельних матеріалів, вікон, дверей, радіаторів і газових котлів, залишиться здебільшого працювати для приватного сектору. А щодо багатоповерхового сектора — нам треба рухатися до ефективної економії кожної вкладеної копійки. І це вже питання державної установи "Фонд енергоефективності", — зазначив Зубко.

"Ключовий клієнт Фонду енергоефективності — це багатоповерховий будинок, де управління спільною власністю здійснюється управителем або ОСББ. Чому він? Тому що, на жаль, саме ці домогосподарства перебувають під монопольним впливом теплопостачальних компаній, і їм вкрай необхідно зменшувати своє енергоспоживання. Разом з нашими міжнародними партнерами Фондом енергоефективності затверджена грантова політика, яка передбачає співфінансування від 20 до 50% на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках. Мінімально — це встановлення ІТП, максимально — це повна тепломодернізація будинку із заміною інженерних мереж. Мета модернізації й реновації — підвищення якості споживання, у тому числі можливість отримувати якісну температуру і послуги. Це також веде до збільшення вартості житла до 20-25%. І, найголовніше, особливо якщо ми кажемо про старий житловий фонд, ми збільшуємо тривалість життя будинку. Цю історію модернізації житла пройшли багато країн", — розповів Зубко.

Нагадаємо, шостий апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення Окружного адміністративного суду за позовом Юлії Тимошенко до Кабінету міністрів і "Нафтогазу", яким визначається порядок формування ціни на природний газ для потреб населення і теплокомуненерго.

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