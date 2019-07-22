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Більше 70% кредитів "ПриватБанку" видані компаніям колишніх власників, — Fitch

За даними кредитної агенції Fitch, 72% валових кредитів "ПриватБанку" (тобто загальної суми кредитів) пов’язані з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, а також компаніями, які їм належать
Такі дані наводяться у звіті про присвоєння кредитного рейтингу "ПриватБанку".
Більше 70% кредитів "ПриватБанку" видані компаніям колишніх власників, — Fitch Фото: delo.ua

Так, за оцінками експертів Fitch, близько 81% всіх активів "ПриватБанку" — це державні облігації, якими банк докапіталізували наприкінці 2016 року, коли "ПриватБанку" націоналізували, інформує Finbalance.

Кредити склали лише 19% всіх активів "ПриватБанку", при цьому більша частина цих кредитів пов’язані з колишніми власниками та керівництвом банку.

Нагадаємо, новачок наглядової ради "ПриватБанку" Юлія Мецгер була позначена на особистому фото Олена Кравець у її Інстаграмі, де вони разом були на приватній вечірці. Водночас, у самої Мецгер немає жодного поста в її акаунті соцмережі.

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