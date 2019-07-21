НОВИНИПартія "Слуга народу" оголосила про перемогу на всіх мажоритарних округах Києва на позачергових виборах в Раду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Слуга народу" оголосила про перемогу на всіх мажоритарних округах Києва
Про це заявив кандидат в народні депутати, гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко
Фото: "Укрінформ"
За словами Ткаченка, крім столиці, партія демонструє хороші результати в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові. Проблеми в "Слуги народу" - у Донецькій області і на заході.
Нагадаємо, що 21 липня в Україні пройшли дострокові вибори до Верховної Ради.
За даними екзит-полів, в Раду проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос".
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