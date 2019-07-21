Про це заявив кандидат в народні депутати, гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко

Партія "Слуга народу" оголосила про перемогу на всіх мажоритарних округах Києва на позачергових виборах в Раду.

За словами Ткаченка, крім столиці, партія демонструє хороші результати в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові. Проблеми в "Слуги народу" - у Донецькій області і на заході.

Нагадаємо, що 21 липня в Україні пройшли дострокові вибори до Верховної Ради.

За даними екзит-полів, в Раду проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос".