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"Слуга народу" оголосила про перемогу на всіх мажоритарних округах Києва

Про це заявив кандидат в народні депутати, гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко
Партія "Слуга народу" оголосила про перемогу на всіх мажоритарних округах Києва на позачергових виборах в Раду.
"Слуга народу" оголосила про перемогу на всіх мажоритарних округах Києва Фото: "Укрінформ"

За словами Ткаченка, крім столиці, партія демонструє хороші результати в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові. Проблеми в "Слуги народу" - у Донецькій області і на заході.

Нагадаємо, що 21 липня в Україні пройшли дострокові вибори до Верховної Ради. 

За даними екзит-полів, в Раду проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос".

 

 

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