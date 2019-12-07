Подруга Олени Кравець з 95 кварталу стала членом наглядової ради "ПриватБанку"

Новачок наглядової ради "ПриватБанку" Юлія Мецгер була позначена на особистому фото Олена Кравець у її Інстаграмі, де вони разом були на приватній вечірці. Водночас, у самої Мецгер немає жодного поста в її акаунті соцмережі

Колишній юрист "Укрексімбанку" Юлія Мецгер, яка увійшла за квотою президента Зеленського у наглядову раду ПриватБанку, виявилася подругою Олени Кравець зі студії 95 кварталу.

Кравець і Мецгер знайомі як мінімум рік, оскільки фото з Інстаграму датовано 2017 роком, а фото нижче, де вони відзначені разом, було завантажено у 2018 році в обліковий запис Facebook їхньої подруги, генерального директора Red Bull Україна Тетяни Лукінюк, яка посередині на фото вище з Інстаграму Кравець, інформує "Новое время".

Нагадаємо, що 5 липня Кабмін за квотою президента призначив членами наглядових рад націоналізованого "ПриватБанку" і держбанку "Ощадбанку" колишніх співробітників "Укрексімбанку" Юлію Мецгер і Юрія Храмова.

Мецгер була юристом "Укрексімбанку", а Юрій Храмов раніше в цьому банку був заступник голови правління.

Відповідно до декларації Юлії Мецгер, як кандидата на посуду члена наглядової ради, її чоловіком є Євген Володимирович Мецгер. Скоріше за все, це заступник голови правління державного "Укрексімбанку". В його офіційній біографії є згадка про отриману вищу освіту в Криворізькому технічному університеті. Євген Мецгер та Олена Кравець - однолітки.

Також, як повідомив у Facebook народний депутат Павло Різаненко, представляти інтереси президента в наглядовій раді "Укрексімбанку" буде Вікторія Страхова, яка раніше працювала корпоративним секретарем в "ПриватБанку". Саме Страхова першою озвучила ідею про взаємозалік "компенсації" Ігорю Коломойському за націоналізацію "ПриватБанку" і боргів олігарха державі, що врятував банк від ліквідації.

Водночас Кабмін вивів зі складу наглядової ради "ПриватБанку" трьох незалежних членів, які були призначені після націоналізації банку. Як повідомляє "Ліга.нет" посилаючись на систему розкриття інформації НКЦПФР, з наглядової ради банку вийшов Стівен Силіг, Андреа Монетт, а також Енгін Акчакоча, який очолював до цього Раду.

Відзначимо, що згідно з положенням "ПриватБанку", Наглядова рада має широкі повноваження, що дозволяють впливати на всі фінансово-господарські процеси у банку, а також кадрові. Наприклад, згідно пункту 20 цього положення Наглядова рада може прийняти рішення про відсторонення голови правління банку, членів від здійснення повноважень та призначення замість них тимчасово виконуючих обов’язки.

Згідно з новим законом про корпоративне управління в держбанках, їхні наглядові ради складатимуться з 9 членів, включаючи 6 незалежних і по одному представнику Кабміну, Адміністрації президента та профільного комітету Верховної Ради.