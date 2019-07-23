Нацрада навідається з перевіркою до телеканалу NewsОne

Представники Національної ради з питань телебачення і радіомовлення збираються 24 липня провести позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne попри те, що мовник відмовляється отримувати офіційне повідомлення регулятора

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський.

“Завтра (24 липня — ред.) перевірка телеканалу NewsОne відбудеться за будь-яких обставин. Поки невідомо, чи впустять на телеканал наших перевіряючих, бо представники ліцензіата все ще відмовляються отримувати повідомлення про перевірку. Але ми їх попередили всіма можливими способами, в тому числі й через публікації на офіційному сайті Національної ради”, — зазначив Костинський, йдеться в "Укрінформ".

Нагадаємо, що український телеканал, що належить главі політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Надо поговорить".

Пізніше телеканал скасував телеміст з каналом Кисельова "через прямі погрози".

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