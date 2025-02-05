Ілон Маск почав перевірки в Міносвіти США

Ймовірно, після перевірок почнеться нова хвиля звільнень.

Мільярдер Ілон Маск очолив Департамент урядової ефективності і розпочав перевірки у Міністерстві освіти США.

За їх результатом може статись нова хвиля звільнень працівників освітнього відомства, повідомляє газета The New York Times.

"Ви, ймовірно, вже знаєте, що команда DOGE зараз тут і працює над виконанням даної американським громадянам президентом Трампом обіцянки реформувати федеральну бюрократію", - заявив на зустрічі з підлеглими виконувач обов’язки помічника міністра освіти Крейг Трейнор.

Він повідомив співробітників Управління захисту цивільних прав при Міносвіти, що тепер у центрі їхньої уваги буде розслідування проявів антисемітизму в школах, які отримують федеральне фінансування, а не будь-яких випадків дискримінації, як до цього.

Видання пише, що результатом перевірки стане нова хвиля звільнень персоналу міністерства, адже ще минулого тижня працівників, яких нещодавно прийняли на роботу, попередили очікувати її втрати.

Присутність команди Маска в міністерстві освіти є ще одним свідченням зміцнення позицій мільярдера в американському уряді і впливу, який уже поширюється на понад шість відомств.

У вівторок, 4 лютого, стало відомо, що Маск офіційно працює на уряд США як спеціальний службовець.