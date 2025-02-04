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ПОЛІТИКА

Маск офіційно працює на уряд США як спеціальний службовець – CNN

04 лютого 2025, 12:09
Маск офіційно працює на уряд США як спеціальний службовець – CNN
Фото: з вільних джерел
Це вперше Білий дім прокоментував правову основу, на якій Маск зараз працює у Вашингтоні.

Мільярдер Ілон Маск офіційно працює під керівництвом президента США Дональда Трампа як спеціальний державний службовець.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова представника Білого дому.

Це вперше Білий дім прокоментував правову основу, на якій Маск зараз працює у Вашингтоні. 

Цей статус означає, що Маск – мільярдер, технологічний підприємець – не є волонтером, але й не є штатним федеральним службовцем.

Згідно з інформацією Міністерства юстиції, спеціальний державний службовець – це "будь-хто, хто працює або, як очікується, працюватиме на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365-денного періоду".

Маск не отримує зарплату, повідомила телеканалу людина, знайома з його працевлаштуванням. Маск також має надсекретний допуск до державної таємниці, повідомив телеканалу посадовець, знайомий з цим питанням.

Як спеціальний державний службовець, Маск підпадає під дію федерального закону про конфлікт інтересів, який забороняє державним службовцям брати участь у справах, які можуть вплинути на їхні фінансові інтереси. Цей закон може бути застосований як у кримінальному, так і в цивільному порядку, але забезпечувати його дотримання може лише Міністерство юстиції.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск і його команда з підвищення ефективності уряду (DOGE) отримали доступ до платіжної системи Міністерства фінансів США.

СШАДональд ТрампІлон Маск

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