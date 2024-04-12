Оточення Орбана таємно купили один з найбільших європейських телеканалів

Ще до інвестицій в Euronews угорські урядові кола робили спроби експансії на закордонному медіаринку — близькі до уряду Орбана діячі вклали значні суми у медіаринок балканських країн з очевидною метою допомогти там союзникам угорського прем'єра.

Розслідування угорських, французьких і португальських журналістів виявило, що особи, близькі до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, таємно взяли участь у викупі телеканалу Euronews.

Про це йдеться в матеріалі угорського порталу Direkt36, французького Le Monde та португальського Expresso.

Йдеться про викуп мажоритарного пакета акцій Euronews у 2022 році за 170 млн євро португальським інвестиційним фондом Alpac Capital, який схвалив французький уряд – канал раніше базувався в Ліоні.

За даними журналістів, щонайменше третина коштів у межах угоди надійшла з джерел, пов'язаних з Орбаном.

Внесок у розмірі 45 млн євро зробив угорський інвестиційний фонд Szechenyi Funds. Отримані Direkt36 документи свідчать про те, що це рішення було зумовлене політичними причинами. Приміром, серед цілей участі в угоді Szechenyi Funds вказав "налагодження співпраці з провідними університетами з метою пом'якшення лівої ідеології та упередженості/однобічності".

Крім того, для купівлі мажоритарного пакета акцій довгостроковий кредит у розмірі 12,5 млн євро надала компанія New Land Media, що є головним підрядником комунікаційних послуг угорського уряду.

Припущення про можливу причетність Орбана до купівлі Euronews з'явилися раніше, оскільки голова Alpac Capital Педро Варгас Давид є сином ексдепутата Європарламенту Маріо Давида – колишнього радника й особистого друга прем’єра Угорщини.

Euronews був заснований у Ліоні у 1993 році спільно близько 20 європейськими телеканалами. Він позиціонував себе як провідний європейський канал міжнародних новин, що мовить 20 мовами і який доступний у 160 країнах світу.

В останні роки канал зазнавав значних фінансових труднощів. Після купівлі частки телеканалу фондом Alpac Capital він переїхав до Брюсселя та скоротив майже 180 працівників.

Це не перший випадок, коли приблизно одні й ті самі гравці таємно фінансують важливі інвестиції для угорського уряду. Після повернення Віктора Орбана до влади в 2010 році багато незалежних ЗМІ в Угорщині або припинили свою діяльність, або були викуплені його бізнес-союзниками і перетворилися на провладні медіа.