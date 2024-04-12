Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Оточення Орбана таємно купили один з найбільших європейських телеканалів

12 квітня 2024, 20:24
Оточення Орбана таємно купили один з найбільших європейських телеканалів
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Ще до інвестицій в Euronews угорські урядові кола робили спроби експансії на закордонному медіаринку — близькі до уряду Орбана діячі вклали значні суми у медіаринок балканських країн з очевидною метою допомогти там союзникам угорського прем'єра.

Розслідування угорських, французьких і португальських журналістів виявило, що особи, близькі до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, таємно взяли участь у викупі телеканалу Euronews.

Про це йдеться в матеріалі угорського порталу Direkt36, французького Le Monde та португальського Expresso.

Йдеться про викуп мажоритарного пакета акцій Euronews у 2022 році за 170 млн євро португальським інвестиційним фондом Alpac Capital, який схвалив французький уряд – канал раніше базувався в Ліоні.

За даними журналістів, щонайменше третина коштів у межах угоди надійшла з джерел, пов'язаних з Орбаном.

Внесок у розмірі 45 млн євро зробив угорський інвестиційний фонд Szechenyi Funds. Отримані Direkt36 документи свідчать про те, що це рішення було зумовлене політичними причинами. Приміром, серед цілей участі в угоді Szechenyi Funds вказав "налагодження співпраці з провідними університетами з метою пом'якшення лівої ідеології та упередженості/однобічності".

Крім того, для купівлі мажоритарного пакета акцій довгостроковий кредит у розмірі 12,5 млн євро надала компанія New Land Media, що є головним підрядником комунікаційних послуг угорського уряду.

Припущення про можливу причетність Орбана до купівлі Euronews з'явилися раніше, оскільки голова Alpac Capital Педро Варгас Давид є сином ексдепутата Європарламенту Маріо Давида – колишнього радника й особистого друга прем’єра Угорщини.

Euronews був заснований у Ліоні у 1993 році спільно близько 20 європейськими телеканалами. Він позиціонував себе як провідний європейський канал міжнародних новин, що мовить 20 мовами і який доступний у 160 країнах світу.

В останні роки канал зазнавав значних фінансових труднощів. Після купівлі частки телеканалу фондом Alpac Capital він переїхав до Брюсселя та скоротив майже 180 працівників.

Це не перший випадок, коли приблизно одні й ті самі гравці таємно фінансують важливі інвестиції для угорського уряду. Після повернення Віктора Орбана до влади в 2010 році багато незалежних ЗМІ в Угорщині або припинили свою діяльність, або були викуплені його бізнес-союзниками і перетворилися на провладні медіа.

телеканалОрбан

Останні матеріали

Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Політика
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 15:29
Політика
"Зараз не звичайний час". Світ у стані війни, і немає лідера – The Hill
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 11:59
Політика
"Сподіваюся, Україна програє". Що євродепутати сказали російському пропагандистському каналу – Politico
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 08:41
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Технології
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 16:26
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 12:10
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Політика
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 08:43
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Політика
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 16:04
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Політика
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 11:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється