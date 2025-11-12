Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Саміт Трампа та путіна в Будапешті все одно відбудеться – Орбан

12 листопада 2025, 09:09
Саміт Трампа та путіна в Будапешті все одно відбудеться – Орбан
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Премʼєр-міністр Угорщини вважає, що переговори між Україною та росією знаходяться в глухому куті.
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора путіна є на порядку денному.
 
Про це він сказав в інтервʼю ATV.
 
"Те, що затримується, все одно відбудеться. Тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше", - запевнив політик.
 
За його словами, перемовини між Україною та рф у глухому куті, адже росія хоче захопити всю Донецьку область перед можливим укладенням мирної угоди. 
 
Орбан додав, що бачив документи "Стамбульських домовленостей" 2022 року. Він наголосив, що ці переговори були близькі до успіху, проте угоду "зірвали англосакси".
