За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36

Центр журналістських розслідувань Direkt36 з Угорщини констатує, що Віктор Орбан та його партія "Фідеш" настільки недооцінила лідера опозиції Петера Мадяра, що занадто пізно усвідомила, що він становить для неї реальну загрозу. Direkt36 розповідає, як Орбан розпочав свою весняну кампанію проти Мадяра і як це спричинило напругу всередині уряду і фракції в парламенті.

В Угорщині є проблеми, різні політичні питання не вирішуються, а уряд не справляється зі своїми обов'язками. Всупереч обіцянкам уряду, угорська економіка залишається в поганому стані, через що шанси проурядових представників на переобрання зменшуються. Про це у приватній розмові ще у березні повідомив представник партії "Фідеш" опозиційному депутату, зазначивши, що раніше він уже висловлював ці занепокоєння одному з міністрів, розповідає Direkt36.

Тоді урядовець визнав, що це дійсно реальні проблеми, але заспокійливо додав, що прем'єр-міністр Віктор Орбан їх вирішить. Політик з партії "Фідеш" із розчаруванням повідомив своєму колезі з опозиції, що з часу тієї зустрічі минуло багато часу, а нічого не змінилося.

Тим часом багато впливових урядовців та певні ініціативи також розкритикували всередині партії. Наприклад, високопоставлений політик назвав Управління з питань захисту суверенітету "управлінням клоунів". Репутація міністра національної економіки Мартона Надя також була заплямована, і навіть у колах "Фідеш" жартують про його прогнози, які майже ніколи не збуваються.

Багато хто вважає антиукраїнську кампанію, яку уряд просував у кілька етапів, слабкою, оскільки, на думку політиків "Фідеш", вона не викликає такого сильного резонансу у населення, як попередні повідомлення про міграцію чи мир.

Хоча сам Орбан припустився помилок, які збентежили його власний табір, багато хто в партії все ще вірить, що прем'єр-міністр знову приведе "Фідеш" до перемоги. Наразі Орбан запропонував рішення, яке передбачає зміну його попередніх комунікаційних технік та реструктуризацію його передвиборчої команди. Останнє, по суті, означало, що він став відповідальним за передвиборчу кампанію.

Хоча "Фідеш" виграв вибори до Європейського парламенту в червні 2024 року зі значним відривом від опозиційної "Тіши", яка на той час ще була новачком у політиці, кілька опитувань громадської думки свідчать, що до осені 2024 року баланс сил змінився. Наприклад, у листопаді минулого року опитувальна компанія Medián виміряла, що серед виборців партій "Тіша" мала 46%, а "Фідеш" – 39%.

Тому всі в партії чекали, як Віктор Орбан відреагує на ситуацію. Як завжди, прем'єр-міністр запропонував бойовий план. У закритій промові 18 лютого Орбан оголосив, що готується до серйозного конфлікту. Він пояснив, що така можливість відкрилася для нього, оскільки кілька тижнів тому його близький союзник Дональд Трамп знову обійняв посаду президента США. Орбан вважав, що це змінило міжнародне середовище, дозволивши йому нарешті розправитися з організаціями громадянського суспільства та ЗМІ, які створювали йому політичні проблеми.

Далі депутати та урядовці були поінформовані про те, що Орбан розглядає можливість розробки законопроєкту, який унеможливить функціонування цих організацій. За словами одного з учасників засідання фракції, представники не дали суттєвої відповіді на зауваження Орбана, а лише "перетравили" сказане.

Так партія "Фідеш" готувала кампанію, на першому етапі якої Віктор Орбан порівняв журналістів і громадських активістів з комахами, яких потрібно знищити, а на наступному етапі було подано законопроєкт, який називався "прозорість", але мав на меті унеможливити діяльність незалежних редакцій і громадських організацій, критичних до уряду.

Уряд спробував заманити Мадяра в пастку. Ключову роль у підготовці цього плану відіграв міністр, відповідальний за комунікації уряду, Антал Роган. Тож на початку цього року співробітники Рогана стали розмірковувати, які "ідеологічно суперечливі" питання уряд міг би підняти, щоб "роздратувати ліберальних виборців".

Мета полягала в тому, щоб залучити Мадяра до подальших суспільних дебатів на ці теми, які висвітлюватимуться угорськими ЗМІ. Вони вважали, що якщо їм вдасться вивести Мадяра на одну платформу з ліберальними виборцями, то вони зможуть звинуватити його в приналежності до мережі Джорджа Сороса, яку уряд давно вважав ворогом.

Роган і його команда розрахували, що для них це стане позитивним розвитком подій, навіть якщо увага буде відвернута від Мадяра, а преса зосередиться на піднятих ними темах. Команда Рогана розглянула кілька різних тем, серед яких була смертна кара для педофілів.

Однак цю більш радикальну пропозицію швидко відхилили, оскільки смертна кара заборонена в ЄС, і уряд не зміг би юридично просунути це питання.

Орбан оголосив про пакет суперечливих питань і кілька популістських заходів у своїй щорічній промові про стан країни 22 лютого цього року. Протягом наступних тижнів уряд детально пояснив різні заходи та подав проєкти законів щодо них.

Лідери країн-членів ЄС обговорили подальшу оборонну підтримку України на своєму саміті 6 березня. Після обговорень, що тривали до пізньої ночі, Віктор Орбан заявив журналістам, що замість надання подальшої допомоги ЄС повинен прагнути якнайшвидше закінчити війну між росією та Україною. Потім прем'єр-міністр зробив великий логічний стрибок, припустивши, що майбутнє членство України в ЄС також споживатиме значні ресурси Угорщини. Тому він ініціював "попереднє голосування" щодо вступу України до ЄС. Оскільки в угорському законодавстві такої категорії не існує, Орбан швидко додав, що голосування проводитиметься аналогічно до національних консультацій.

Угорський уряд вже роками використовує цю кампанію зі збору підписів, у якій питання формулюються так, щоб отримати результати, які відповідають позиції уряду. Хоча Орбан стверджував, що ця остання консультація стосувалася вирішення питання національного значення, за інформацією джерела, наближеного до уряду, основною метою оголошеної кампанії було перевірити організаційну ефективність партії "Фідеш". Згодом Орбан фактично визнав у своїй промові в Кетче, що національні консультації, проведені урядом, є насправді засобом для партії "Фідеш".

Одним із інструментів для цього було оголошене прем'єр-міністром голосування щодо України під назвою Voks2025. Партійний штаб хотів використати це для оцінки "мобілізаційної сили" "Фідеш" у кожному виборчому окрузі. Також було заздалегідь визначено мінімальну кількість підписів, які потрібно було зібрати по всій країні.

Ті голови партій, які не показали хороших результатів у цьому плані, могли очікувати на заміну. Через мобілізацію, пов'язану зі збором підписів, політики партії "Фідеш" почали все частіше говорити про Україну.

Наприклад, сам Орбан написав, що після вступу України до ЄС Угорщину заполонять "українські злочинні угруповання", які приїжджатимуть на "величезних автомобілях". Голова партії "Фідеш" у Будапешті Александра Сенткіралі стояла поруч із чоловіком, прив'язаним у багажнику автомобіля, і попереджала про українських торговців органами.

Партію "Тіша" звинуватили у змові з українськими спецслужбами з метою підриву виборчої кампанії уряду. Однак, за даними урядових джерел, вони також усвідомлювали, що антиукраїнська кампанія не була дійсно успішною в приховуванні цих проблем.

"Вони намагаються роздути це, але ця тема слабша за попередні. Немає жодного зв'язку з нею, жодних ознак, що це може спрацювати", – сказав один зі співрозмовників, маючи на увазі, що вступ України до ЄС не має впливу на повсякденне життя виборців.

Водночас у такий спосіб уряд намагався приховати все більш серйозні економічні проблеми, роздуваючи українське питання. Навесні економічні показники Угорщини були гіршими, ніж очікував уряд. Хоча наприкінці минулого року міністр економіки Мартон Надь заявив, що приборкав інфляцію, цьогоріч у березні ціни на продукти харчування зросли на 7% порівняно з аналогічним періодом 2024-го. ВВП у першому кварталі 2025-го впав на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що дало зрозуміти, що обіцяне Мартоном Надєм 4% економічне зростання цьогоріч буде недосяжним.

Кілька членів правлячої партії були незадоволені тим, що прогнози Мартона Надя постійно не справджувалися. За інформацією урядового джерела, один політик із партії "Фідеш" під час виступу в невеликому колі саркастично назвав міністра "урядовою ворожокою".

Проблема полягає в тому, що "Фідеш" не може знайти ту проблему, яка б забезпечила йому підтримку 80% виборців і відтіснила опозицію до решти 20%. Раніше це було питання міграції, а після початку війни – питання миру.

Однак антиукраїнська кампанія виконала свою технічну функцію. Через кілька тижнів після голосування, Telex написав, що, за їхніми розрахунками, на виборах 2026 року "Фідеш" висуне інших кандидатів принаймні в третині своїх виборчих округів, ніж чотири роки тому.

Хоча із цієї точки зору кампанія була корисною, підтримка партії Орбана все ще відставала від підтримки "Тіши".

Протягом останнього року настрій на заходах в одному з виборчих округів партії "Фідеш" у повіті Пешт змінився. Якщо раніше на зустрічах "Фідеш", які відвідували кілька десятків людей, обговорювалися майже виключно місцеві проблеми, то останнім часом все частіше порушуються питання стану угорської економіки. Члени партії "Фідеш", які володіють невеликими місцевими підприємствами, як-от квіткові магазини, скаржилися, що їм стає все важче зводити кінці з кінцями. Зазвичай вони додавали, посилаючись на друга дитинства Орбана, найбагатшу людину в країні: "Але подивіться, як добре живеться Лерінцу Месарошу".

Під час цих заходів міністру задавали досить складні питання. На форумах, сповнених вигуків і лайки, Лазара запитували про "розтрату багатств, скандальне управління фондами Центрального банку та "викрадені кошти ЄС".

Навесні внутрішні опитування, проведені на замовлення уряду, показали, що "Тіша" переважала "Фідеш" із ще більшим відривом, ніж восени. Це також було очевидно в публічних опитуваннях Medián: у червні "Тіша" набрала 51% серед виборців, готових голосувати за певну партію, тоді як "Фідеш" – лише 36%.

"Фідеш" дійшов висновку: вони не зможуть знайти нічого негативного, що можна було б приписати Петеру Мадяру. Незважаючи на те, що на той час кампанія проти України зі звинуваченнями опозиції була в розпалі, це не завдало їй серйозної політичної шкоди.

Політик із "Фідеш" пояснив, чому їм не подобався Мадяр: Петер Мадяр був як хороший, як некорумпований "Фідеш". Інакше кажучи, вони бачили в молодому, динамічному опонентові з опозиції себе. "Це як дивитися в дзеркало і бачити себе двадцять років тому", – пояснив політик.

4 червня уряд зняв з парламентського порядку денного законопроєкт, який він назвав "законодавством про прозорість" і який мав на меті придушити громадянське суспільство та журналістів. За словами одного з урядовців, для Орбана було особисто важливо, щоб законопроєкт ухвалили.

Прем'єр-міністр порушив це питання у своїй щорічній промові на початку року. Після цього, за даними урядових джерел, Орбан доручив одному зі своїх найважливіших радників, Арпаду Габоні, опрацювати деталі.

Його концепція надала б значну владу Управлінню з питань захисту суверенітету (SzuHi), очолюваному Тамашем Ланці, союзником Габоні. Управління було створено у 2024 році і, на папері, розслідувало іноземний вплив, але насправді переслідувало організації громадянського суспільства, які не подобалися уряду, такі як журналістська некомерційна організація Átlátszó та Transparency International Hungary. Проєкт закону про "прозорість" посилював повноваження управління, дозволяючи йому надавати уряду рекомендації щодо того, які організації, що отримують іноземне фінансування, становлять загрозу суверенітету країни.

Цей законопроєкт унеможливив би діяльність організацій громадянського суспільства та ЗМІ, які потрапили під його дію. Їм не дозволялося б збирати 1% податкових пожертв або брати участь у тендерах ЄС. Їхні прихильники мали б довести, що надана ними підтримка не походить з-за кордону. Банки могли б тимчасово заморожувати рахунки організацій, які отримують іноземну підтримку.

Автори пропозиції залучили SzuHi до цього процесу не лише, щоб посилити його вплив. Вони не хотіли приймати рішення про дозвіл на іноземне фінансування організацій громадянського суспільства на основі об'єктивних критеріїв. За словами урядового чиновника, в уряді було бажання забезпечити, щоб організації, наближені до "Фідеш", могли і надалі отримувати гроші з-за кордону.

Небажання частини депутатів від партії підписувати законопроєкт було пов'язане з тим, що деталі пропозиції були незрозумілі навіть для них. Вони вважали, що буде складно пояснити виборцям таке складне питання, що стосувалося маловідомої американської агенції USAID, яку було ліквідовано новою адміністрацією Трампа.

Представникам також було незрозуміло, на кого поширюватиметься дія закону. За словами політика з партії "Фідеш", було незрозуміло, наприклад, чи поширюватиметься закон на місцеві організації громадянського суспільства, що діють у сільських населених пунктах. Ці організації співпрацюють із місцевими органами влади, очолюваними "Фідеш", і в рамках цієї співпраці також реалізують проєкти, що фінансуються з фондів ЄС. Крім того, оскільки пропозиція містила дуже радикальні заходи, багато хто в уряді вважав, що її прийняття коштуватиме більше голосів, ніж принесе.

Кілька міністрів намагалися поділитися цими аргументами з Орбаном. Серед них були міністр національної економіки Мартон Надь, міністр кабінету прем'єр-міністра Гергей Гуляш, міністр у справах Європейського Союзу Янош Бока та міністр державного управління та регіонального розвитку Тібор Наврачіч. Усі четверо міністрів виступали проти пропозиції з моменту її подання, постійно консультувалися між собою й окремо намагалися переконати Орбана у своїй правоті.

Отже, на початку червня Орбан відмовився від так званого закону про прозорість. Однак незабаром уряд зазнав чергового прикрого інциденту. Хоча Орбан відіграв ключову роль у цій серії помилок навесні, він поклав відповідальність за проблеми на свою передвиборчу команду і почав її реорганізовувати.

Орбан вважав, що кампанія "Фідеш" зайшла у глухий кут через неефективну роботу команди, яка її проводила. Серед них були Арпад Габоні, який розробляв комунікаційну стратегію; Антал Роган, який керував комунікаціями; Андраш Гюрк, який керував кампаніями "Фідеш" з 2010 року; та Габор Кубатов, який відповідав за мобілізацію виборців.

Орбан звинувачував їх у тому, що вони не змогли впоратися з "Тішою". Із часу виборчої кампанії 2018 року, яка була зосереджена на міграційній кризі, у комунікації "Фідеш" не було жодних інновацій.

На комунікаційній машині уряду також негативно позначився той факт, що з осені цього року цільова політична реклама зникне з Facebook, Instagram, Google та YouTube. Американські компанії, які управляють цими сайтами, прийняли таке рішення, оскільки не хотіли дотримуватися нових правил прозорості ЄС. "Відтепер неможливо буде штучно збільшувати кількість взаємодій. Потрібне нове рішення", – зазначило джерело у "Фідеш", маючи на увазі, що проурядові організації витратили мільярди в останні роки, щоб посилити свою присутність у соцмережах.

Поза тим ще навесні було проведено кілька мобілізаційних кампаній. Завдяки цьому вони організували місцеву кампанію зі збору підписів під назвою Voks2025 щодо членства України в ЄС. Вони також набирали членів для організації під назвою "Бійцівський клуб", яка підтримує "Фідеш" у соцмережах.

Продовжуючи цю концепцію, Орбан оголосив про створення цифрових громадських кіл у своїй промові в Туснадфюрдьо наприкінці липня. На відміну від "Бійцівського клубу", це було спрямовано не на членів партії, а на ширшу аудиторію. "Спільнота, яка раніше існувала навколо партії, зараз занепала. Цифрові громадянські кола хочуть її відродити", – сказав урядовий політик, який вважає, що метою є створення політичного руху поряд із партією.

З наближенням літа "Фідеш" зміцнював свої позиції й іншими способами. Вони оголосили про програму іпотечних кредитів зі знижкою 3% для молодих виборців. Вони постійно говорили про допомогу, таку як продовольчі талони на 30 000 форинтів для пенсіонерів і звільнення від податку на доходи для матерів, які мають двох або трьох дітей. Орбан також працював протягом літа, з'являючись у різних проурядових подкастах, де стверджував, що вони знову переможуть наступного року.

Ці зусилля знайшли відображення в цифрах – підтримка партії "Фідеш" припинила падіння. У вересні компанія Medián підрахувала, що, хоча в червні "Тіша" лідирувала з перевагою в 15% серед виборців певних партій, до вересня цей розрив скоротився до 13%.

Джерело: Direkt36