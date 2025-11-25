Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан збирається в росію на зустріч із путіним

25 листопада 2025, 21:07
Орбан збирається в росію на зустріч із путіним
Фото: Szabolcs Panyi
За даними журналіста, Орбан відвідає кремль 28 листопада.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан збирається до москви на зустріч із президентом росії путіним.
 
Про це у Facebook повідомив угорський журналіст видань VSquare і Direkt36 Саболч Пані. 
 
"28 листопада у п'ятницю в москві в кремлі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом росії путіним", – написав Пані.
 
За словами журналіста, він дізнався про візит від надійного джерела, добре обізнаного з подробицями поїздки.
 
"Офіційного підтвердження зустрічі поки немає. Орбан і путін зустрічалися тричі з 2022 року і загалом чотирнадцять разів", – додав Пані. 
 
У дописі немає припущень, про що йтиметься на зустрічі. 

 

ПутінОрбанвійна в Україніросія окупанти

