Орбан збирається в росію на зустріч із путіним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан збирається до москви на зустріч із президентом росії путіним.

"28 листопада у п'ятницю в москві в кремлі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом росії путіним", – написав Пані.

За словами журналіста, він дізнався про візит від надійного джерела, добре обізнаного з подробицями поїздки.

"Офіційного підтвердження зустрічі поки немає. Орбан і путін зустрічалися тричі з 2022 року і загалом чотирнадцять разів", – додав Пані.

У дописі немає припущень, про що йтиметься на зустрічі.