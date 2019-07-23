Поліція викликала на допит членів окружної комісії, на яку скаржилась "Самопоміч"

"Ці особи, які у свій час працювали в окружній виборчій комісії № 94, на даний час у виборчому процесі участі не приймають"

Поліція викликає на допит двох колишніх членів окружної виборчої комісії на 94-му окрузі, де незаконно змінювали спостерігачів від партії "Самопоміч".

Поліцейські вручили двом екс-членам ОВК повістки про виклик на допит у межах справи, порушеної за статтею "Перешкоджання здійсненню виборчого права", повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Ці особи, які у свій час працювали в окружній виборчій комісії № 94, на даний час у виборчому процесі участі не приймають", - додали у відомстві.

Прийти на допит вони повинні 25 липня.

Нагадаємо, що окружна виборча комісія 94 виборчого округу на Київщині змінила склад спостерігачів від політичної партії "Самопоміч" через те, що до комісії надійшла інформація, що подання на зміну спостерігачів від партії підробні.