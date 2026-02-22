ЄС вимагає від США гарантій після вердикту щодо тарифів Трампа

У Брюсселі очікують чіткої позиції Вашингтона щодо майбутнього трансатлантичної торгівлі після рішення суду.

Європейська комісія закликала адміністрацію США надати чіткі пояснення щодо подальших кроків у торговельній політиці після рішення Верховного суду про незаконність запроваджених президентом Дональд Трамп тарифів.

У заяві, оприлюдненій у неділю, Єврокомісія наголосила, що очікує повної ясності стосовно дій Вашингтона після вердикту Верховного суду США щодо застосування Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

У Брюсселі підкреслили, що нинішня ситуація не сприяє забезпеченню "справедливої, збалансованої та взаємовигідної" трансатлантичної торгівлі, як це передбачено Спільною заявою ЄС і США від серпня 2025 року.

"Угода є угодою. Як найбільший торговельний партнер США, ЄС очікує, що Вашингтон дотримуватиметься своїх зобов’язань так само, як це робить Євросоюз", - йдеться у заяві. У Комісії наголосили, що продукція ЄС має зберегти конкурентний режим без підвищення тарифів понад раніше погоджені межі.

У Брюсселі також застерегли, що непередбачуване застосування тарифів підриває довіру на світових ринках і створює додаткову нестабільність у глобальних ланцюгах постачання.

Раніше, 20 лютого, Верховний суд США визнав незаконними масштабні глобальні тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа у квітні минулого року. На цьому тлі Європейський парламент розглядає можливість призупинення ратифікації торговельної угоди зі США.

Днями ми писали, що Трамп підвищує глобальні тарифи до 15% для більшості країн світу.