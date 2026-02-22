Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС вимагає від США гарантій після вердикту щодо тарифів Трампа

22 лютого 2026, 18:23
ЄС вимагає від США гарантій після вердикту щодо тарифів Трампа
Фото: atn.ua
У Брюсселі очікують чіткої позиції Вашингтона щодо майбутнього трансатлантичної торгівлі після рішення суду.

Європейська комісія закликала адміністрацію США надати чіткі пояснення щодо подальших кроків у торговельній політиці після рішення Верховного суду про незаконність запроваджених президентом Дональд Трамп тарифів.

У заяві, оприлюдненій у неділю, Єврокомісія наголосила, що очікує повної ясності стосовно дій Вашингтона після вердикту Верховного суду США щодо застосування Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

У Брюсселі підкреслили, що нинішня ситуація не сприяє забезпеченню "справедливої, збалансованої та взаємовигідної" трансатлантичної торгівлі, як це передбачено Спільною заявою ЄС і США від серпня 2025 року.

"Угода є угодою. Як найбільший торговельний партнер США, ЄС очікує, що Вашингтон дотримуватиметься своїх зобов’язань так само, як це робить Євросоюз", - йдеться у заяві. У Комісії наголосили, що продукція ЄС має зберегти конкурентний режим без підвищення тарифів понад раніше погоджені межі.

У Брюсселі також застерегли, що непередбачуване застосування тарифів підриває довіру на світових ринках і створює додаткову нестабільність у глобальних ланцюгах постачання.

Раніше, 20 лютого, Верховний суд США визнав незаконними масштабні глобальні тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа у квітні минулого року. На цьому тлі Європейський парламент розглядає можливість призупинення ратифікації торговельної угоди зі США.

Днями ми писали, що Трамп підвищує глобальні тарифи до 15% для більшості країн світу.

 

СШАтарифиЄвросоюз

Останні матеріали

Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється