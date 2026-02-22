Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Компанії США подають тисячі позовів проти адміністрації Трампа на $186 млрд через тарифи – Reuters

22 лютого 2026, 11:28
Компанії США подають тисячі позовів проти адміністрації Трампа на $186 млрд через тарифи – Reuters
Фото: Reuters
Серед позивачів - Costco, Revlon, власник бренду Ray-Ban, J.Crew, Illumina, Dole та Diageo.

Після того як Верховний суд США визнав мита, запроваджені адміністрацією Дональд Трамп, незаконними, тисячі компаній готуються вимагати компенсацій за завдані збитки. 

Про це інформує агенція Reuters.

За словами юристів, уже подано понад 1800 позовів про повернення коштів, і їхня кількість може суттєво зрости найближчими тижнями. Сукупні втрати бізнесу від запроваджених із квітня 2025 року тарифів оцінюють приблизно у 175 млрд доларів.

Очікується, що основні розгляди відбуватимуться у Міжнародний торговельний суд США. Компанії вже залучили великі юридичні команди для відшкодування збитків. Водночас залишається відкритим питання, чи має цей суд повноваження ухвалювати загальнонаціональні рішення щодо повернення коштів.

За даними видання, юридична фірма Crowell & Moring подала щонайменше 150 позовів від імені клієнтів, серед яких Costco, Revlon та EssilorLuxottica (власник бренду Ray-Ban).

Понад 150 справ також веде фірма Sidley Austin, представляючи інтереси J.Crew, Illumina, Dole та Diageo.

Серед менших гравців активною є фірма Grunfeld Desiderio Lebowitz Silverman & Klestadt, яка подала понад 300 позовів, зокрема в інтересах модних брендів Prada та Dolce & Gabbana.

Юристи зазначають, що навіть у разі згоди уряду на компенсації наразі не визначено чіткої процедури відшкодування, а судові процеси можуть затягнутися.

 
СШАсудтарифи

