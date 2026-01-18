Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сенатори США розкритикували тарифні погрози проти європейських союзників

18 січня 2026, 18:44
Сенатори США розкритикували тарифні погрози проти європейських союзників
Фото: Укрінформ
Співголови двопартійної групи Сенату в НАТО засудили ідею запровадження мит проти європейських партнерів, наголосивши на їхній ключовій ролі в колективній безпеці.

Американські сенатори від Демократичної та Республіканської партій Джин Шахін і Том Тілліс оприлюднили спільну заяву, в якій розкритикували нещодавні погрози президента США Дональда Трампа запровадити мита проти низки європейських союзників.

Про це йдеться на сайті Комітету Сенату США з міжнародних відносин.

Сенатори, які є співголовами двопартійної групи спостерігачів Сенату в НАТО, наголосили, що Велика Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Данія та Норвегія належать до найближчих союзників Сполучених Штатів.

"Це наші союзники по НАТО, які воювали разом з нами, гинули разом з нами і зробили Америку безпечнішою та більш процвітаючою", – йдеться у заяві.

Шахін і Тілліс зазначили, що немає ані необхідності, ані підстав для "дорогого придбання або ворожого військового захоплення" Гренландії, оскільки Данія та Гренландія вже готові співпрацювати зі США у питаннях безпеки в Арктиці, доступу до критично важливих мінералів та інших стратегічних пріоритетів у межах довгострокових домовленостей.

Сенатори також повідомили, що під час нещодавнього візиту до Копенгагена мали змогу почути позиції данських і гренландських урядовців, а також представників корінних народів острова, і мають намір донести ці погляди до своїх колег у Сенаті.

У заяві наголошується, що наполягання на захопленні Гренландії шкодить інтересам Сполучених Штатів, американського бізнесу та союзників США.

"Така риторика грає на руку таким супротивникам, як Путін і Сі, які прагнуть розколу в НАТО. Наші союзники заслуговують на краще – так само, як і американський народ, який чітко висловив незгоду з цією хибною політикою", – підкреслили сенатори.

Вони також застерегли, що в умовах занепокоєння американців зростанням вартості життя запровадження тарифів призведе до підвищення цін як для домогосподарств, так і для бізнесу, та закликали адміністрацію США відмовитися від погроз і повернутися до дипломатичних методів.

Вчора, 18 січня, Трамп пригрозив тарифами країнам, що відмовляться підтримати США щодо Гренландії.

 

