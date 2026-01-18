Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Каллас: тарифи Трампа розколюють Захід і радують росію і Китай

18 січня 2026, 12:42
Каллас: тарифи Трампа розколюють Захід і радують росію і Китай
Каллас Естонія
Така конфронтація вигідна зовнішнім суперникам Заходу, а для Європи і США наслідки будуть економічно шкідливими.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила занепокоєння через конфронтацію між Європою та США через зазіхання Дональда Трампа на Гренландію, наголосивши, що від цього ніхто не виграє, окрім зовнішніх супротивників Заходу.

Про це Каллас написа в соцмережі  X (Twitter).
Кая Каллас зазначила, що після заяви Трампа про підвищення тарифів проти низки європейських союзників "у росії та Китаю мали б святкувати", адже така розбіжність між державами Заходу вигідна лише їм.

"Якщо безпеці Гренландії загрожує небезпека, ми можемо розглянути це питання в межах НАТО. Тарифи шкодять як Європі, так і США, підриваючи наше спільне процвітання. Не можна допустити, щоб суперечка відволікала нас від ключового завдання – допомогти зупинити війну росії проти України", – йдеться у дописі. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також захистила позицію європейських країн, застерігши про наслідки рішень Трампа. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав анонсовані тарифи "помстою" за підтримку Данії, а президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європу не залякати.

В суботу, 18 січня, Трамп пригрозив тарифами країнам, що відмовляться підтримати США щодо Гренландії.

 

