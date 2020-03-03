Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні запустили сайт з актуальною інформацією про коронавірус

“Уряд створив спеціальну інфосторінку з усією актуальною інформацією"
Кабінет міністрів запустив інтернет-ресурс з актуальною інформацією про коронавірус.
В Україні запустили сайт з актуальною інформацією про коронавірус Фото: AA

Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram, передає УКРІНФОРМ.

“Уряд створив спеціальну інфосторінку з усією актуальною інформацією https://covid19.com.ua/”, - написав він.

На цьому інтернет-ресурсі містяться відповіді на основні запитання про Covid-19 – захворювання, викликане новим коронавірусом.

Інформацію поділено на розділи: “Ситуація в Україні”, “Як передається недуга”, “Як запобігти захворюванню”, “Надійні джерела”.

На ресурсі, зокрема, розповідається про те, що таке коронавірус; скільки триває інкубаційний період захворювання, викликаного новим коронавірусом; наскільки воно небезпечне; чи є ліки від цього захворювання тощо.

За наявними даними, захворювання, викликане новим коронавірусом, не можна називати “смертельним”, адже летальність становить 3,3%.

Крім того, на сайті подано інформацію про тест-систему для дослідження на Covid-19, групи ризику, наведено рекомендації, як захиститися від вірусних інфекцій.

Нагадаємо, що кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 90 936. Більшість випадків інфікування, 80 026, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 4 812 та Італії — до 2 036.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 03 2020 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.