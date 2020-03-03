В Україні запустили сайт з актуальною інформацією про коронавірус
Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram, передає УКРІНФОРМ.
“Уряд створив спеціальну інфосторінку з усією актуальною інформацією – https://covid19.com.ua/”, - написав він.
На цьому інтернет-ресурсі містяться відповіді на основні запитання про Covid-19 – захворювання, викликане новим коронавірусом.
Інформацію поділено на розділи: “Ситуація в Україні”, “Як передається недуга”, “Як запобігти захворюванню”, “Надійні джерела”.
На ресурсі, зокрема, розповідається про те, що таке коронавірус; скільки триває інкубаційний період захворювання, викликаного новим коронавірусом; наскільки воно небезпечне; чи є ліки від цього захворювання тощо.
За наявними даними, захворювання, викликане новим коронавірусом, не можна називати “смертельним”, адже летальність становить 3,3%.
Крім того, на сайті подано інформацію про тест-систему для дослідження на Covid-19, групи ризику, наведено рекомендації, як захиститися від вірусних інфекцій.
Нагадаємо, що кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 90 936. Більшість випадків інфікування, 80 026, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 4 812 та Італії — до 2 036.
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