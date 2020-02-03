Максимальний розмір пільгового кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн грн

В уряді вирішили поширити дію цих пільгових кредитів не лише на створення бізнесу, але й на купівлю комерційної нерухомості

Кабінет міністрів України вирішив збільшити максимальний розмір пільгового кредиту під 5-7-9% річних, який видається на створення та розвиток малого бізнесу, з 1,5 мільйона гривень до 2 мільйонів гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук за підсумками спільної зустрічі з керівництвом Національного банку України, повідомляє "Громадське".

"А для бізнесу максимальний розмір доступного кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн грн.", - заявив прем'єр.

Крім цього, в уряді вирішили поширити дію цих пільгових кредитів не лише на створення бізнесу, але й на купівлю комерційної нерухомості (офісів, виробничих приміщень тощо).

Гончарук зазначив, що подальше зниження облікової ставки Національним банком до 7% річних має призвести до здешевлення іпотеки у 2020 році.

Нагадаємо, що з березня в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" запрацюють кредитні гарантії