БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет міністрів України вирішив збільшити максимальний розмір пільгового кредиту під 5-7-9% річних, який видається на створення та розвиток малого бізнесу, з 1,5 мільйона гривень до 2 мільйонів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Максимальний розмір пільгового кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн грн
В уряді вирішили поширити дію цих пільгових кредитів не лише на створення бізнесу, але й на купівлю комерційної нерухомості
Фото: Громадське
Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук за підсумками спільної зустрічі з керівництвом Національного банку України, повідомляє "Громадське".
"А для бізнесу максимальний розмір доступного кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн грн.", - заявив прем'єр.
Крім цього, в уряді вирішили поширити дію цих пільгових кредитів не лише на створення бізнесу, але й на купівлю комерційної нерухомості (офісів, виробничих приміщень тощо).
Гончарук зазначив, що подальше зниження облікової ставки Національним банком до 7% річних має призвести до здешевлення іпотеки у 2020 році.
Нагадаємо, що з березня в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" запрацюють кредитні гарантії
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