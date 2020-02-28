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З березня в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" запрацюють кредитні гарантії

У Мінфіну повідомляють, що один з банків уже підписав договір з Фондом, інші банки - на черзі
Станом на 26 лютого 2020 року Фонд розвитку підприємництва, який управляє програмою "Доступні кредити 5-7-9%", узгодив проєкт Договору про надання часткових кредитних гарантій з усіма діючими уповноваженими банками ("Укрексімбанк", "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк) та протягом найближчого часу планує їх підписати.
З березня в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" запрацюють кредитні гарантії Фото: dt.ua

З 1 березня програма "Доступні кредити 5-7-9%" включатиме додаткову опцію - кредитні гарантії, що дозволить вирішити проблему відсутності або недостачі застави у позичальника.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, повідомляє "Економічна правда".

"За допомогою запуску другого компоненту програми "Доступні кредити 5-7-9%" ми фактично розблоковуємо інструмент доступного кредитування для тих підприємців, на яких банки до цього не звертали уваги. 

Йдеться про підприємців, які вирішили створити власну справу з нуля і окрім ідеї не мають ані прийнятного заставного майна, ані звітності й історії діяльності. 

...Звісно, у разі необхідності, діючий бізнес теж зможе отримати часткову кредитну гарантію, що покриватиме до 50% його кредиту за програмою", - пояснив директор Офісу адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва Мінфіну Руслан Гашев.

Станом на 26 лютого 2020 року Фонд розвитку підприємництва, який управляє програмою "Доступні кредити 5-7-9%", узгодив проєкт Договору про надання часткових кредитних гарантій з усіма діючими уповноваженими банками ("Укрексімбанк", "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк) та протягом найближчого часу планує їх підписати.

У Мінфіну повідомляють, що один з банків уже підписав договір з Фондом, інші банки - на черзі. 

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28 02 2020 11:15
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