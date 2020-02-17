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"Доступні кредити 5-7-9%": Ще 11 банків подали заявки на участь - звіт уряду

Протягом першго тижня зі старту програми (3-7 лютого 2020 року) Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю з чотирма держбанками
Зазначається, що протягом першго тижня зі старту програми (3-7 лютого 2020 року) Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю з чотирма держбанками: "Ощадбанком", "Укргазбанком", "ПриватБанком" і "Укрексімбанком"
"Доступні кредити 5-7-9%": Ще 11 банків подали заявки на участь - звіт уряду Фото: androidheadlines.com

Ще 11 українських банків подали заявки на участь в програмі Кабміну для малого і середнього бізнесу, повідомляє "Економічна правда".

Відповідно до звіту, заявки подали "ПУМБ", "Райффайзен Банк Аваль", "ОТП Банк", "Альфа-банк", "Правекс Банк", "Кредитвест Банк", "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ), банк "Альянс", банк "Львів", "Кредобанк" та банк "Восток".

Зазначається, що протягом першго тижня зі старту програми (3-7 лютого 2020 року) Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю з чотирма держбанками: "Ощадбанком", "Укргазбанком", "ПриватБанком" і "Укрексімбанком".

"Станом на 7 лютого 2020 року в рамках реалізації програми" Доступні кредити 5-7-9% "АБ" Укргазбанк "видав 13 кредитів і 172 заявки знаходяться на розгляді в фінустанови.

АТ "Ощадбанк" видав 1 кредит і на розгляді - близько 100 заявок, в "ПриватБанку" на розгляді - 1220 заявок, в АТ "Укрексімбанк" - 10 заявок", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що у НБУ розповіли, що заважає відновленню кредитування та іпотеки

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17 02 2020 16:35
ТЕГИ: кредит, банк
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