"Доступні кредити 5-7-9%": Ще 11 банків подали заявки на участь - звіт уряду
Ще 11 українських банків подали заявки на участь в програмі Кабміну для малого і середнього бізнесу, повідомляє "Економічна правда".
Відповідно до звіту, заявки подали "ПУМБ", "Райффайзен Банк Аваль", "ОТП Банк", "Альфа-банк", "Правекс Банк", "Кредитвест Банк", "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ), банк "Альянс", банк "Львів", "Кредобанк" та банк "Восток".
Зазначається, що протягом першго тижня зі старту програми (3-7 лютого 2020 року) Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю з чотирма держбанками: "Ощадбанком", "Укргазбанком", "ПриватБанком" і "Укрексімбанком".
"Станом на 7 лютого 2020 року в рамках реалізації програми" Доступні кредити 5-7-9% "АБ" Укргазбанк "видав 13 кредитів і 172 заявки знаходяться на розгляді в фінустанови.
АТ "Ощадбанк" видав 1 кредит і на розгляді - близько 100 заявок, в "ПриватБанку" на розгляді - 1220 заявок, в АТ "Укрексімбанк" - 10 заявок", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, що у НБУ розповіли, що заважає відновленню кредитування та іпотеки
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