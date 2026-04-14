ЄС відтермінував перший транш із 90 млрд євро для України
14 квітня 2026, 15:07
Представниця Єврокомісії запевнила, що ЄС не відмовляється від виплати – але терміни змістилися.
Єврокомісія перенесла перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро для України.
Про це у відповідь на запитання журналістів заявила представниця Єврокомісії Паула Пінью на брифінгу.
"Ми залишаємося відданими наміру здійснити першу виплату в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року, і якщо дозволите нагадати слова президентки, вона сказала, що ми надамо цей кредит так чи інакше", – заявила представниця Єврокомісії.
За її словами, частину підготовчої роботи вже завершено:
- Створено кредит на підтримку України;
- У лютому внесено зміни до програми Ukraine Facility;
- Ухвалено стратегію фінансування - вона визначає суми, цілі та канали передачі коштів.
Попри прогрес, ЄС ще має підготувати три документи:
- Меморандум про взаєморозуміння - він стане основою для каналу макрофінансової допомоги;
- Оновлений План України - база для програми Ukraine Facility, через яку надходитиме бюджетна підтримка;
- Кредитну угоду з Україною.
Пінью зазначила, що робота над усіма трьома документами триває, а контакти з українськими колегами ведуться постійно.
