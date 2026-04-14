14 квітня 2026, 15:07
ЄС відтермінував перший транш із 90 млрд євро для України
Представниця Єврокомісії запевнила, що ЄС не відмовляється від виплати – але терміни змістилися.
Єврокомісія перенесла перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро для України.
 
Про це у відповідь на запитання журналістів заявила представниця Єврокомісії Паула Пінью на брифінгу.
 
Пінью запевнила, що ЄС не відмовляється від виплати – але терміни змістилися.
 
"Ми залишаємося відданими наміру здійснити першу виплату в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року, і якщо дозволите нагадати слова президентки, вона сказала, що ми надамо цей кредит так чи інакше", – заявила представниця Єврокомісії.
 
За її словами, частину підготовчої роботи вже завершено:
 
  • Створено кредит на підтримку України;
  • У лютому внесено зміни до програми Ukraine Facility;
  • Ухвалено стратегію фінансування - вона визначає суми, цілі та канали передачі коштів.
 
Попри прогрес, ЄС ще має підготувати три документи:
 
  • Меморандум про взаєморозуміння - він стане основою для каналу макрофінансової допомоги;
  • Оновлений План України - база для програми Ukraine Facility, через яку надходитиме бюджетна підтримка;
  • Кредитну угоду з Україною.
 
Пінью зазначила, що робота над усіма трьома документами триває, а контакти з українськими колегами ведуться постійно.
 
Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас. Сторони обговорили найближчі плани та просування ключових для Києва рішень.
