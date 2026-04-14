ЄС відтермінував перший транш із 90 млрд євро для України

Представниця Єврокомісії запевнила, що ЄС не відмовляється від виплати – але терміни змістилися.

Єврокомісія перенесла перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро для України.

Про це у відповідь на запитання журналістів заявила представниця Єврокомісії Паула Пінью на брифінгу.

Пінью запевнила, що ЄС не відмовляється від виплати – але терміни змістилися. "Ми залишаємося відданими наміру здійснити першу виплату в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року, і якщо дозволите нагадати слова президентки, вона сказала, що ми надамо цей кредит так чи інакше", – заявила представниця Єврокомісії.

За її словами, частину підготовчої роботи вже завершено:

Створено кредит на підтримку України;

У лютому внесено зміни до програми Ukraine Facility;

Ухвалено стратегію фінансування - вона визначає суми, цілі та канали передачі коштів.

Попри прогрес, ЄС ще має підготувати три документи:

Меморандум про взаєморозуміння - він стане основою для каналу макрофінансової допомоги;

Оновлений План України - база для програми Ukraine Facility, через яку надходитиме бюджетна підтримка;

Кредитну угоду з Україною.

Пінью зазначила, що робота над усіма трьома документами триває, а контакти з українськими колегами ведуться постійно.