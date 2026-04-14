Сибіга та Каллас обговорили кредит ЄС на €90 млрд для України

14 квітня 2026, 11:25
Сторони також обговорили європейський порядок денний та необхідність збереження єдності в просуванні ключових рішень.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас. Сторони обговорили найближчі плани та просування ключових для Києва рішень.

Про це міністр написав на платформі X.

За словами українського урядовця, вони обговорили європейський порядок денний та необхідність збереження єдності й динаміки у просуванні ключових рішень, що "зміцнюють нашу спільну безпеку та стійкість".

Посадовці також обговорили результати виборів в Угорщині, перемогу на яких здобула опозиційна партія Тиса. 

В цьому контексті Сибіга наголосив на важливості схвалення кредиту у розмірі 90 млрд євро для України, який блокував угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном.

Андрій СибігаКая Калласкредитвійна в Україні

Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється