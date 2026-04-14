Сибіга та Каллас обговорили кредит ЄС на €90 млрд для України

Сторони також обговорили європейський порядок денний та необхідність збереження єдності в просуванні ключових рішень.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас. Сторони обговорили найближчі плани та просування ключових для Києва рішень.

Про це міністр написав на платформі X.

За словами українського урядовця, вони обговорили європейський порядок денний та необхідність збереження єдності й динаміки у просуванні ключових рішень, що "зміцнюють нашу спільну безпеку та стійкість".

Посадовці також обговорили результати виборів в Угорщині, перемогу на яких здобула опозиційна партія Тиса.

В цьому контексті Сибіга наголосив на важливості схвалення кредиту у розмірі 90 млрд євро для України, який блокував угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном.