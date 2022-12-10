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В Україні розпочав роботу "банкоматний роумінг"

10 грудня 2022, 18:13
В Україні розпочав роботу
Фото:www.capital.ua
Найбільші банки України запровадили так званий "банкоматний національний роумінг". Він передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків у банкоматах.

Про це повідомив Нацбанк.

"Сьогодні ми вже отримали від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовано. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку", - сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан в ефірі Українського радіо.

За його словами, його ідея полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж, як і для своїх клієнтів. Ліміт може бути 10-20 тисяч гривень.

"Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не лише щоб задовольнити справжні потреби, але й щоб сформувати певний запас готівки", - додав Шабан.

Раніше повідомлялось, що міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень.

Національний банк Українибанкоматний роумінг

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