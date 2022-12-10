В Україні розпочав роботу "банкоматний роумінг"

Найбільші банки України запровадили так званий "банкоматний національний роумінг". Він передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків у банкоматах.

Про це повідомив Нацбанк.

"Сьогодні ми вже отримали від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовано. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку", - сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан в ефірі Українського радіо.

За його словами, його ідея полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж, як і для своїх клієнтів. Ліміт може бути 10-20 тисяч гривень.

"Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не лише щоб задовольнити справжні потреби, але й щоб сформувати певний запас готівки", - додав Шабан.

Раніше повідомлялось, що міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень.