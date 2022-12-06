Матеріали:
Теми:

Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень

06 грудня 2022, 20:40
Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень
Фото: Укрінформ
Міжнародні резерви України на 1 грудня становили 27,95 мільярдів доларів та перевищили рівень на початку великої війни.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що на ранок 24 лютого міжнародні резерви становили 27,4 млрд дол. 

У листопаді резерви зросли на 10,7% завдяки ритмічним надходженням міжнародної допомоги на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Нацбанком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті. 

У регуляторі додали, що впродовж листопада динаміку міжнародних резервів визначали, зокрема, операції операції з управління державним боргом.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшли 616,9 млн дол: 2,53 млрд дол від ЄС, 1,5 млрд дол від США через трастовий фонд Світового банку, 517,8 млн дол від розміщення ОВДП, 69,1 млн дол від інших міжнародних партнерів.

Уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 605,0 млн дол:

  • 521,4 млн дол на обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • 37,0 млн дол – боргу перед ЄБРР;
  • 46,6 млн дол – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. 

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 118,8 млн дол. США.

Також на резерви вплинули операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку. Регулятор у листопаді продав на валютному ринку 1,63 млрд дол та викупив до резервів 63,9 млн дол.

"Отже, чистий продаж валюти Національним банком у листопаді зменшився до 1 568,8 млн дол. США. Інтервенції НБУ з продажу валюти знижуються другий місяць поспіль. Така динаміка в листопаді пов'язана зі стійкими валютними надходженнями з боку експортерів, насамперед агропромислового комплексу", – йдеться в повідомленні.

Також на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют – минулого місяця їх вартість зросла на 380,7 млн дол. 

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", – підсумували в НБУ.

Раніше повідомлялось, що Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млрд.

НБУрезервиНАЦ БАНК

Останні матеріали

Корупція та прагнення генералів до традиційних
Технології
Корупція та прагнення генералів до традиційних "радянських стандартів" поховали російські повітряні сили. Повітряна війна, частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 06 грудня 2022, 12:55
росія та Україна ведуть першу повномасштабну війну безпілотників. Санкції діють –
Технології
росія та Україна ведуть першу повномасштабну війну безпілотників. Санкції діють – "орланів" поменшало – The Washington Post
06 грудня 2022, 11:52
Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Технології
Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 14:59
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну – Wall Street Journal
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 10:24
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Cуспільство
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 07:05
Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 11:19
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 10:02
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Політика
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2022, 10:19
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється