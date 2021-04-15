БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 7,5%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5%
Фото: auditagency.com.ua
Інформацію про підвищення облікової ставки повідомили на брифінгу, передає "Укрінформ".
Національний банк з 5 березня прийняв рішення підвищити облікову ставку до 6,5% із рівня 6%. Облікова ставка в 6% діяла в Україні з червня 2020 року, і правління Національного банку України з минулого літа кілька разів ухвалювало рішення про збереження її на тому ж рівні.
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15 04 2021 14:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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