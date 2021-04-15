Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5%

Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 7,5%.

Інформацію про підвищення облікової ставки повідомили на брифінгу, передає "Укрінформ".

Національний банк з 5 березня прийняв рішення підвищити облікову ставку до 6,5% із рівня 6%. Облікова ставка в 6% діяла в Україні з червня 2020 року, і правління Національного банку України з минулого літа кілька разів ухвалювало рішення про збереження її на тому ж рівні.