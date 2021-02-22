Обсяги іпотечного кредитування торік зросли на 11,5% - глава Нацбанку

Протягом минулого року ставка за іпотечними кредитами знизилась більш ніж на 6 в.п., з 19% до 12,8-16% річних, залежно від об'єктів кредитування

У 2020 році обсяги іпотечного кредитування зросли на 11,5% порівняно із 2019 роком, а ставка за іпотечними кредитами знизилась на 6 відсоткових пунктів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав голова Національного банку під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

"У другій половині 2020 року іпотечне кредитування прискорилось. Загальний приріст іпотечного кредитування у 2020 році становив 11,5%", - сказав Шевченко.

За його словами, протягом минулого року ставка за іпотечними кредитами знизилась більш ніж на 6 в.п., з 19% до 12,8-16% річних, залежно від об'єктів кредитування. Шевченко пояснив, що різниця у ставках кредитування первинного та вторинного ринку нерухомості полягає в тому, що первинний ринок є більш ризиковим. Наразі 85% кредитів видається на вторинне житло.

"Для того, щоб покращити ситуацію з первинним ринком іпотеки, у нас зареєстровано законопроєкт №5091, який суттєво покращує захист кредиторів. Також, ми б хотіли доєднатись до дискусії, як можна запровадити більш прозорі механізми на ринку первинної забудови", - сказав Шевченко, та додав, що це автоматично додасть банкам "апетиту" до кредитування первинного ринку.

Нагадаємо, що Урядом і Нацбанком напрацьовується новий закон, який обмежить ризики інвесторів на первинному ринку нерухомості та зменшить ризики для банків, що беруть участь у кредитуванні.