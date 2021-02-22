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Обсяги іпотечного кредитування торік зросли на 11,5% - глава Нацбанку

Протягом минулого року ставка за іпотечними кредитами знизилась більш ніж на 6 в.п., з 19% до 12,8-16% річних, залежно від об'єктів кредитування
У 2020 році обсяги іпотечного кредитування зросли на 11,5% порівняно із 2019 роком, а ставка за іпотечними кредитами знизилась на 6 відсоткових пунктів.
Обсяги іпотечного кредитування торік зросли на 11,5% - глава Нацбанку Фото: territory-of-good-events.blogspot.com

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав голова Національного банку під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

"У другій половині 2020 року іпотечне кредитування прискорилось. Загальний приріст іпотечного кредитування у 2020 році становив 11,5%", - сказав Шевченко.

За його словами, протягом минулого року ставка за іпотечними кредитами знизилась більш ніж на 6 в.п., з 19% до 12,8-16% річних, залежно від об'єктів кредитування. Шевченко пояснив, що різниця у ставках кредитування первинного та вторинного ринку нерухомості полягає в тому, що первинний ринок є більш ризиковим. Наразі 85% кредитів видається на вторинне житло.

"Для того, щоб покращити ситуацію з первинним ринком іпотеки, у нас зареєстровано законопроєкт №5091, який суттєво покращує захист кредиторів. Також, ми б хотіли доєднатись до дискусії, як можна запровадити більш прозорі механізми на ринку первинної забудови", - сказав Шевченко, та додав, що це автоматично додасть банкам "апетиту" до кредитування первинного ринку.

Нагадаємо, що Урядом і Нацбанком напрацьовується новий закон, який обмежить ризики інвесторів на первинному ринку нерухомості та зменшить ризики для банків, що беруть участь у кредитуванні.

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22 02 2021 17:31
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