Новий закон обмежить ризики інвесторів в нерухомість - Шевченко
Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на Legal Banking Forum, передає "Економічна правда".
"Основним чинником, який не сприяє зростанню іпотечного кредитування на первинному ринку, є дуже заплутані схеми продажу іпотеки на первинному ринку", - розповів голова НБУ.
Для вирішення цієї проблеми вже підготовлений відповідний законопроєкт.
"Сьогодні спільно з Міністерством розвитку громад і територій, Міністерством юстиції та народними депутатами напрацьовується новий закон, який зможе обмежити ризики інвесторів на первинному ринку нерухомості і, відповідно, зменшити ризики для банків, які беруть участь у цьому ринку. Згадайте позаминулого року "Укрбуд", минулого - "Аркада", - заявив Шевченко.
Голова НБУ додав, що обсяг іпотеки має зрости втричі.
Нагадаємо, що Нацбанк розширив можливості для кредитування бізнесу й іпотеки
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