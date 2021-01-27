Нацбанк розширив можливості для кредитування бізнесу й іпотеки

Нові вимоги щодо спрощеної оцінки активів та вдосконалення вимог до групової оцінки почнуть діяти з 1 березня 2021 року

Нацбанк переглянув окремі вимоги до визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.

Зокрема, Нацбанк розширив коло позичальників, оцінку кредитного ризику яких можна буде оцінювати за спрощеною процедурою, тобто базуючись на стані обслуговування ними боргу, повідомляє "Економічна правда".

За спрощеною процедурою будуть оцінюватися кредити, у тому числі іпотечні, які не перевищують 0,1% основного капіталу банку.

Крім цього, для іпотечних кредитів Нацбанк дозволив враховувати доходи членів родини боржника - фізичної особи під час оцінки його фінансового стану.

Також банкам надано право не здійснювати огляд стану житлової іпотеки фізичної особи за наявності договору обов’язкового страхування такої іпотеки.

"Банкам надано право визначати клас боржника, який належить до групи юридичних осіб під спільним контролем, з урахуванням класу групи, визначеного на підставі кредитного рейтингу її материнської компанії/контролера за міжнародною шкалою", - йдеться у повідомленні.

Також Національний банк знизив значення нижньої межі діапазону PD (ймовірність дефолту) під час розрахунку розміру кредитного ризику за кредитами боржників - юридичних осіб на груповій основі - до рівня 0,005, що є аналогічним нижній межі діапазону, встановленого для оцінки на індивідуальній основі.

"Ми даємо змогу оцінювати невеликі кредити, які не створюють значних ризиків, за спрощеною процедурою, навіть, якщо банк лише починає кредитувати певний сегмент та не накопичив великий портфель.

Зокрема під це підпадатимуть кредити малих та середніх підприємств та іпотечні кредити. Ухвалені зміни сприятимуть розвитку цих пріоритетних у 2021 році напрямів кредитування", - зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Нові вимоги щодо спрощеної оцінки активів та вдосконалення вимог до групової оцінки почнуть діяти з 1 березня 2021 року.

Нагадаємо, що НБУ посилить вимоги до незабезпечених споживчих кредитів