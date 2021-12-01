НБУ посилить вимоги до незабезпечених споживчих кредитів

Таке підвищення сприятиме створенню банками належного запасу капіталу для покриття неочікуваних втрат

Нацбанк оголосив, що у два етапи підвищить ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів банків до 150%.

Про це повідомляє прес-служба регулятора, зазначає "Економічна правда"

Підвищення відбудеться в два етапи:

до 125% - на 1 липня 2021 року;

до 150% - на 1 січня 2022 року.

"Таке підвищення сприятиме створенню банками належного запасу капіталу для покриття неочікуваних втрат від погіршення якості портфеля споживчих незабезпечених кредитів.

Адже якість цього портфеля дуже залежить від зміни макроекономічних умов, а ця особливість може недооцінюватися банками під час визначення очікуваних збитків за такими кредитами", - пояснили в НБУ.

Також зазначається, що запровадження підвищених ваг ризику збільшить стійкість банків до потенційних кризових явищ, захистить сектор від накопичення системних ризиків, що сприятиме збереженню фінансової стабільності.

"Водночас сегмент споживчого кредитування й надалі залишатиметься привабливим для банків, проте їх кредитна політика стане зваженішою", - додали в НБУ.

У регуляторі нагадали, що поточні ваги ризику споживчих кредитів на рівні 100% та мінімальні вимоги достатності регулятивного капіталу 10% означають, що на кожні 10 грн кредиту банк має тримати 1 грн капіталу.

Підвищення ваг ризику до 125% вимагає від банків, активних у сегменті споживчого кредитування, тримати вже 1,25 грн капіталу, а підвищення ваги до 150% вимагатиме від банків тримати 1,5 грн капіталу. Таким чином, збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом.

Читайте також: Майже 550 тисяч робочих місць збережені завдяки програмам підтримки бізнесу