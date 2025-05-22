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За три роки Україна отримала від партнерів понад $133 млрд фінансової допомоги – Мінфін

22 травня 2025, 18:11
За три роки Україна отримала від партнерів понад $133 млрд фінансової допомоги – Мінфін
Фото: facebook.com/permalink
Канада та Німеччина є одними з лідерів у підтримці України з початку війни.
За останні три роки Україна отримала від партнерів понад 133 млрд доларів фінансової допомоги. 
 
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі із колегами з Канади та Німеччини, його цитує пресслужба Кабміну.
 
За словами Марченка, кошти пішли на виплату зарплат педагогам, медикам, державним службовцям, а також - пенсії та соціальну допомогу найбільш уразливим верствам населення.
 
Міністр також зазначив, що Канада та Німеччина є одними з лідерів у підтримці України з початку війни "за всіма можливими напрямками". Так, допомога від ФРН є другою за розміром серед країн світу з початку повномасштабного вторгнення росії – 17,3 млрд євро. А допомога Канади - 10,3 млрд євро.
 
Марченко додав, що завдяки спільним зусиллям уряду України та міжнародних партнерів, бюджетні потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік - 39,3 млрд доларів США - повністю забезпечені. 

 

фінансова допомогавійна в Україніросія окупанти

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