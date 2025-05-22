За три роки Україна отримала від партнерів понад $133 млрд фінансової допомоги – Мінфін

За останні три роки Україна отримала від партнерів понад 133 млрд доларів фінансової допомоги.

За словами Марченка, кошти пішли на виплату зарплат педагогам, медикам, державним службовцям, а також - пенсії та соціальну допомогу найбільш уразливим верствам населення.

Міністр також зазначив, що Канада та Німеччина є одними з лідерів у підтримці України з початку війни "за всіма можливими напрямками". Так, допомога від ФРН є другою за розміром серед країн світу з початку повномасштабного вторгнення росії – 17,3 млрд євро. А допомога Канади - 10,3 млрд євро.

Марченко додав, що завдяки спільним зусиллям уряду України та міжнародних партнерів, бюджетні потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік - 39,3 млрд доларів США - повністю забезпечені.