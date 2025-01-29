США продовжать гуманітарну допомогу, незважаючи на часткову відмову від інших програм

За даними ЗМІ, йдеться про програми з надання основних життєво важливих ліків, медичних послуг, їжі, притулку та засобів для існування.

США розморили деякі програми допомоги інших країнам. Йдеться про проєкти, пов'язані з порятунком життя.

Про це повідомляє The New York Times.

У вівторок, 28 січня, адміністрація президента Дональда Трампа частково відмовилася від розпорядження про припинення майже всіх програм зовнішньої допомоги США. Виняток зробили для "рятівних" програм гуманітарної допомоги.

У записці держсекретаря Марко Рубіо федеральним агентствам і одержувачам допомоги зазначається, що такі програми "повинні продовжувати або відновлювати роботу, якщо вони були припинені".

За даними ЗМІ, йдеться про програми з надання основних життєво важливих ліків, медичних послуг, їжі, притулку та засобів для існування.

При цьому видання The Washington Post пише, що багато гуманітарних організацій, які отримали розпорядження Рубіо, не зрозуміли, чи можуть продовжувати роботу.

Як повідомляє Reuters, вчора, 28 січня, підрядники, а також партнери, які працюють з USAID почали отримувати повідомлення з вимогою негайно припинити роботу. Одне з таких повідомлень надійшло до великої американської консалтингової фірми Chemonics.

Зазначається, USAID також працює у сфері боротьби з ВІЛ, малярією і туберкульозом, а також у сфері контрацепції та охорони здоров'я матері і дитини.

"Це катастрофа. Пожертвувані ліки підтримують життя 20 мільйонів людей, які живуть з ВІЛ. Сьогодні це припиниться", - заявив колишній керівник відділу глобальної охорони здоров'я USAID Атул Гаванде.

Гаванде додає, що перерви у поставці ліків створюють ризик появи стійких до ліків штамів. Зокрема повідомлення про припинення підтримки отримали й інші партнери USAID, які не зможуть отримувати ліки навіть тоді, коли вони є на складах.

За словами Гаванде, мова йде про організації, які працюють з 6,5 мільйонами сиріт та уразливих дітей з ВІЛ у 23 країнах.