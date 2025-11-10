Норвегія розглядає військовий кредит для України на €100 мільярдів

Наразі в Осло вивчають, як країна може долучитися до створення так званої "репараційної позики" для України.

Наразі Норвегія обговорює пропозицію стосовно надання Україні європейського військового кредиту на суму понад 100 млрд євро. Країна готова надати заставу у розмірі €100 мільярдів зі свого Суверенного фонду добробуту.

Про це повідомляє The Sunday Times.

Видання пояснює, що таким чином Норвегія хоче допомогти розблокувати передачу заморожених російських активів із Бельгії на користь України.

Пояснюється, що оскільки Київ гостро потребує грошей і кредиторів, готових продовжувати надавати фінансування, керівництво Європейського Союзу розробило план позики 140 млрд євро під заставу заморожених російських державних активів.

Але проти цієї схеми виступає Бельгія, де й знаходиться фінансова установа, яка управляє російськими активами. Брюссель має побоювання щодо юридичних і фінансових наслідків, зокрема можливих позовів від росії.

В статті йдеться, що Євросоюзу буде важко залучити позику без значного забезпечення через існування ризику, що Україна ніколи не зможе повернути кошти.

Наразі в Осло вивчають, як країна може долучитися до створення так званої "репараційної позики" для України. Тобто, мова йде про механізм, який би дозволив спрямувати прибутки або активи росії на відшкодування збитків, завданих війною.

Вказується, що Норвегія має потужні фінансові ресурси для цього, оскільки її Суверенний фонд є найбільшим у світі та оцінюється у близько €1,8 трильйона.

Наводяться дані, що в період за 2022–2023 роки держава отримала понад €109 мільярдів прибутку завдяки високим цінам на газ після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Якщо рішення про надання застави для України буде ухвалено в Норвегії, це може стати переломним моментом у створенні міжнародного механізму репарацій. Завдяки цбому рішенню Україна зможе отримати компенсації за руйнування, завдані війною, яку розпочала росія.