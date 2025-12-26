Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Кім Чен Ин готує КНДР до посилення військової потужності

26 грудня 2025, 13:51
Кім Чен Ин готує КНДР до посилення військової потужності
Фото: з вільних джерел
Що свідчить про плани збільшення ядерного та тактичного озброєння.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав модернізувати виробництво ракет і артилерії, що свідчить про наміри Пхеньяна збільшити виробництво як ядерної, так і звичайної зброї. 

Про це повідомляє агенція  Bloomberg з посиланням на KCNA.

За даними агентства, Кім особисто проінспектував ключові військово-промислові підприємства та затвердив плани модернізації, які будуть представлені на дев’ятому з’їзді Трудової партії на початку 2026 року. Він закликав розширити виробничі плани відповідно до прогнозованих потреб та посилити технологічну базу заводів для нарощування потужностей, а також продовжувати модернізацію для підвищення ефективності та практичності виробництва.

Професор Інституту далекосхідних досліджень Університету Кьоннам Ім Иль Чхоль зазначає, що Північна Корея може використовувати технології, отримані від Росії, для переобладнання застарілих заводів у цифровізовані та автоматизовані підприємства. Це свідчить про прагнення Пхеньяна вийти за межі традиційного ядерного стримування і розвивати більш технологічну оборонну промисловість.

На попередньому з’їзді Трудової партії у 2021 році Кім оголосив виробництво атомного підводного човна одним із ключових оборонних проєктів. За словами професора Іма, якщо підводний човен символізує стратегічне ядерне стримування проти США, то ракети та артилерійські снаряди представляють тактичні ударні можливості для Корейського півострова та реальних бойових дій.

Також ми писали, що КНДР показала корпус атомного підводного човна: проєкт може бути пов’язани із допомогою рф.

 

зброяКНДРКім Чен Ин

