Збільшився обсяг грошових переказів в Україну

Офіційними каналами спрямовано на 16,4% переказів менше, ніж у серпні рік тому, а потік через неформальні канали збільшився на 30,8%, порівняно із серпнем 2021 року.

Обсяг приватних грошових переказів у серпні збільшився на 2,5%, порівняно із серпнем минулого року та склав 1,2 млрд доларів. Про це повідомляють у Національному банку України.

За даними Нацбанку, заробітна плата, отримана українцями з-за кордону, скоротилася на 11,7%, інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 20,6%.

Загалом офіційними каналами спрямовано на 16,4% переказів менше, ніж у серпні рік тому, а потік через неформальні канали збільшився на 30,8%, порівняно із серпнем 2021 року.

За вісім місяців поточного року обсяги грошових переказів зменшилися на 4,2%, у тому числі чиста оплата праці – на 1.5%, приватні трансферти – на 9.8%.

Раніше повідомлялось, що Українці за місяць збільшили купівлю валюти у банках у 1,5 рази.