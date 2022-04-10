RSS
НОВИНИ

Українці за місяць збільшили купівлю валюти у банках у 1,5 рази

Населення України у вересні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 469,1 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 638,7 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 169,6 млн доларів.
Українці за місяць збільшили купівлю валюти у банках у 1,5 рази Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє  Національний банк України (НБУ).

Таким чином, у вересні українці збільшили купівлю валюти порівняно із серпнем, коли українці купили 106,6 млн доларів.

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 10 378,2 млн доларів і купило на 9 997,6 млн доларів. Чистий продаж склав 380,7 млн доларів.

Як повідомлялось, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців.

Раніше повідомлялось, що долар піднявся до нового 20-річного максимуму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 10 2022 15:48
ТЕГИ: валюта, НБУ
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Чому Ізраїль не став та не стане на бік України. Російська ментальність, "чорна легенда" та нескінченні вибори

Чому Ізраїль не став та не стане на бік України. Російська ментальність, "чорна легенда" та нескінченні вибори

США посилюють розвідку та стеження після ядерних погроз путіна. Але побоюються, що перші ознаки можливого нападу можуть з

США посилюють розвідку та стеження після ядерних погроз путіна. Але побоюються, що перші ознаки можливого нападу можуть з'явитися надто пізно - Politico

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Куп

Куп'янський напрям. Росіяни контратакували, аби бути розбитими вщент - Том Купер

Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян

Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян

Викрадення гендиректора, обстріли та міни на Запорізькій АЕС. Працівники чекають від Києва практичної допомоги

Викрадення гендиректора, обстріли та міни на Запорізькій АЕС. Працівники чекають від Києва практичної допомоги

Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Гарматне м

Гарматне м'ясо. Мобілізація за нинішніх умов - шлях до провалу росії на фронті – Лоуренс Фрідман

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.