Українці за місяць збільшили купівлю валюти у банках у 1,5 рази

Населення України у вересні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 469,1 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 638,7 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 169,6 млн доларів.

Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

Таким чином, у вересні українці збільшили купівлю валюти порівняно із серпнем, коли українці купили 106,6 млн доларів.

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 10 378,2 млн доларів і купило на 9 997,6 млн доларів. Чистий продаж склав 380,7 млн доларів.

Як повідомлялось, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців.

Раніше повідомлялось, що долар піднявся до нового 20-річного максимуму.