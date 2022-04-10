НОВИНИНаселення України у вересні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 469,1 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 638,7 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 169,6 млн доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці за місяць збільшили купівлю валюти у банках у 1,5 рази
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).
Таким чином, у вересні українці збільшили купівлю валюти порівняно із серпнем, коли українці купили 106,6 млн доларів.
Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 10 378,2 млн доларів і купило на 9 997,6 млн доларів. Чистий продаж склав 380,7 млн доларів.
Як повідомлялось, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців.
Раніше повідомлялось, що долар піднявся до нового 20-річного максимуму.
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04 10 2022 15:48 МЕДІА
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