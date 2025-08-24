Reuters: росія допоможе Сирії надрукувати нову валюту

Сирія домовилася з російською державною друкарнею грошей "Гознак" про виготовлення нових банкнот.

Сирія випустить нові банкноти, прибравши два нулі зі своєї валюти. Так держава хоче відновити довіру громадськості до сильно девальвованого фунта.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Голова Центрального банку Сирії Абделькадер Хусріє сказав, що терміни запровадження нової валюти ще переглядаються і додав, що це є необхідним.

"Ми створили комітети з державними та приватними банками, а також експертами центрального банку, щоб визначити вимоги до змін валюти", – зауважив він.

Сирійський фунт втратив понад 99% своєї вартості з початку війни у ​​2011 році, а обмінний курс зараз становить близько 10 000 фунтів за долар США. До війни було - 50 фунтів.

Різке падіння курсу валюти ускладнює щоденні операції та грошові перекази.

Так, за покупками сирійці ходять з чорними поліетиленовими пакетами, де лежить щонайменше півкілограма банкнот номіналом 5000 фунтів - наразі це найвищий номінал.

Також сирійські банкіри, на яких посилається Reuters, розповіли, що зараз приблизно 40 трильйонів фунтів перебувають в обігу поза офіційною фінансовою системою Сирії. Випуск нових банкнот надасть уряду кращий контроль над готівкою в обігу.

Двоє банкірів та ще одне обізнане джерело повідомили, що Сирія домовилася з російською державною друкарнею грошей "Гознак" про виготовлення нових банкнот.

Угоду було остаточно укладено, коли високопоставлена​​сирійська делегація відвідала Москву наприкінці липня.

"Гознак" також друкував сирійську валюту за часів Башара Асада. Зараз його обличчя зображено на банкноті у 2000 фунтів, а його батька, Хафеза, - на банкноті в 1000 фунтів.