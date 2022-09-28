RSS
НОВИНИ

Долар піднявся до нового 20-річного максимуму: причини

Ольга
Матарикіна
Фунт і євро падають до мінімумів
Долар піднявся до нового 20-річного максимуму: причини Фото: з вільного доступу
Нервові фінансові ринки підштовхнули долар США до нового маскимуму за два десятиліття в середу, оскільки зростання глобальних процентних ставок підживлювало занепокоєння щодо рецесії.
 
Про це пише Reuters.
 
Водночас фунт стерлінгів впав майже до історичного мінімуму через побоювання щодо планів радикального зниження податків у Британії.
 
Індекс долара США по відношенню до кошика основних валют піднявся приблизно на 0,5%, досягнувши нового максимуму в 114,70 на азійських торгах.
 
Невпинне зростання курсу долара відбулося в той момент, коли дохідність 10-річних казначейських облігацій США вперше з 2010 року зросла до 4%, перевищивши 4,004%. Дворічна прибутковість становила 4,2891%.
 
"Це поєднання впливу з Великої Британії... де прибутковість золота стала балістичною. І це перекинулося на інші ринки облігацій, тому є трохи ефекту рикошету", - сказав валютний стратег в Банку Сінгапуру Мо Сіонг Сім.
 
"І, звісно, ... це відбувається на тлі дуже рішучого повідомлення ФРС зробити все можливе, щоб знизити інфляцію", - додав він.
 
Федеральна резервна система очолила глобальну боротьбу зі стрімкою інфляцією, нещодавно ставши ще агресивнішою, сигналізуючи про подальше значне підвищення ставок.
 
Фунт стерлінгів впав на 0,95% до 1,06345 дол. Він все ще зазнає серйозних втрат після падіння до історичного мінімуму в $1,0327 на початку тижня.
 
Головний економіст Банку Англії Хью Пілл заявив увечері, що центральний банк, ймовірно, дасть "значну політичну відповідь" у відповідь на масштабні плани міністра фінансів Квасі Квартенга щодо зниження податків.
 
Але він додав, що центральний банк хоче дочекатися свого наступного запланованого засідання в листопаді, перш ніж зробити свій крок, скасувавши ринкові спекуляції щодо потенційного підвищення процентної ставки між засіданнями. 
 
"У найближчій перспективі я думаю, що фунт залишатиметься досить слабким", - сказала Керол Конг, старший юрист з міжнародної економіки та валютної стратегії Банку Співдружності Австралії.
 
"По суті, це криза довіри. Вирішувати це буде уряд Британії, а не Банк Англії", - додала вона.
 
Зміцнення долара підштовхнуло інші валюти до багаторічних мінімумів у середу, при цьому австралійський долар впав на 0,8% і досяг мінімуму в 0,6381 долара, що є найнижчим показником з травня 2020 року. 
 
Китайський юань впав до 7,2350 за долар, що є найнижчим рівнем з моменту появи таких даних у 2011 році.
 
Джерело повідомило Reuters пізно у вівторок, що грошово-кредитна влада Китаю просить місцеві банки відновити інструмент фіксації юаня, від якого вони відмовилися два роки тому, оскільки вони намагаються керувати та захищати валюту, яка швидко слабшає.
 
Євро втратив 0,45%, опустившисьдо 0,9550 долара, недалеко від свого останнього 20-річного мінімуму в 0,9528 долара, а спалах газової кризи в єврозоні додав похмурих перспектив для євро.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 09 2022 11:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна будуть протистояти українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна будуть протистояти українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.