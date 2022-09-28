Долар піднявся до нового 20-річного максимуму: причини

Фунт і євро падають до мінімумів

Нервові фінансові ринки підштовхнули долар США до нового маскимуму за два десятиліття в середу, оскільки зростання глобальних процентних ставок підживлювало занепокоєння щодо рецесії.

Водночас фунт стерлінгів впав майже до історичного мінімуму через побоювання щодо планів радикального зниження податків у Британії.

Індекс долара США по відношенню до кошика основних валют піднявся приблизно на 0,5%, досягнувши нового максимуму в 114,70 на азійських торгах.

Невпинне зростання курсу долара відбулося в той момент, коли дохідність 10-річних казначейських облігацій США вперше з 2010 року зросла до 4%, перевищивши 4,004%. Дворічна прибутковість становила 4,2891%.

"Це поєднання впливу з Великої Британії... де прибутковість золота стала балістичною. І це перекинулося на інші ринки облігацій, тому є трохи ефекту рикошету", - сказав валютний стратег в Банку Сінгапуру Мо Сіонг Сім.

"І, звісно, ... це відбувається на тлі дуже рішучого повідомлення ФРС зробити все можливе, щоб знизити інфляцію", - додав він.

Федеральна резервна система очолила глобальну боротьбу зі стрімкою інфляцією, нещодавно ставши ще агресивнішою, сигналізуючи про подальше значне підвищення ставок.

Фунт стерлінгів впав на 0,95% до 1,06345 дол. Він все ще зазнає серйозних втрат після падіння до історичного мінімуму в $1,0327 на початку тижня.

Головний економіст Банку Англії Хью Пілл заявив увечері, що центральний банк, ймовірно, дасть "значну політичну відповідь" у відповідь на масштабні плани міністра фінансів Квасі Квартенга щодо зниження податків.

Але він додав, що центральний банк хоче дочекатися свого наступного запланованого засідання в листопаді, перш ніж зробити свій крок, скасувавши ринкові спекуляції щодо потенційного підвищення процентної ставки між засіданнями.

"У найближчій перспективі я думаю, що фунт залишатиметься досить слабким", - сказала Керол Конг, старший юрист з міжнародної економіки та валютної стратегії Банку Співдружності Австралії.

"По суті, це криза довіри. Вирішувати це буде уряд Британії, а не Банк Англії", - додала вона.

Зміцнення долара підштовхнуло інші валюти до багаторічних мінімумів у середу, при цьому австралійський долар впав на 0,8% і досяг мінімуму в 0,6381 долара, що є найнижчим показником з травня 2020 року.

Китайський юань впав до 7,2350 за долар, що є найнижчим рівнем з моменту появи таких даних у 2011 році.

Джерело повідомило Reuters пізно у вівторок, що грошово-кредитна влада Китаю просить місцеві банки відновити інструмент фіксації юаня, від якого вони відмовилися два роки тому, оскільки вони намагаються керувати та захищати валюту, яка швидко слабшає.

Євро втратив 0,45%, опустившисьдо 0,9550 долара, недалеко від свого останнього 20-річного мінімуму в 0,9528 долара, а спалах газової кризи в єврозоні додав похмурих перспектив для євро.