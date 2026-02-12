Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Bloomberg: кремль запропонував США економічне партнерство з поверненням до долара

12 лютого 2026, 19:02
Bloomberg: кремль запропонував США економічне партнерство з поверненням до долара
москва детально описала у пропозиції сім пунктів.

кремль запропонував США економічне партнерство з поверненням до долара

москва підготувала пропозиції для адміністрації Дональда Трампа, які можуть призвести до повернення росії до доларових розрахунків та створення широкого економічного партнерства зі США.

Про це пише Bloomberg.

У внутрішньому документі кремля, з яким ознайомилися журналісти, детально описано сім напрямів співпраці, де економічні інтереси москви та Вашингтона можуть збігтися після потенційного припинення війни в Україні:

  • Довгострокові контракти на модернізацію російського авіапарку та участь США у виробництві.
  • Спільні підприємства з видобутку нафти та СПГ, включно з шельфовими та важковидобувними запасами.
  • Пільгові умови для повернення американських компаній на російський ринок.
  • Співпраця в галузі ядерної енергетики, зокрема для підприємств, пов’язаних зі штучним інтелектом.
  • Повернення росії до доларової системи розрахунків, з можливістю включення енергетичних операцій.
  • Спільна робота з видобутку сировини: літію, міді, нікелю та платини.

Підтримка проектів з викопного палива як альтернативи "чистій енергетиці".

За даними Bloomberg, пропозиції кремля мають набагато ширші наслідки, ніж поступове скасування санкцій, запропоноване США раніше. Однак західні урядовці сумніваються, що владімір путін погодиться на угоду, яка суперечить інтересам Китаю, адже москва поглиблювала співпрацю з Пекіном у пошуку альтернатив долару.

Аналітики відзначають, що повернення росії до долара створило б фінансову залежність від Вашингтона, водночас стало б великою політичною перемогою для адміністрації Трампа та могло б поглибити розбіжності між США та європейськими союзниками України. Деякі інші пункти плану кремля також спрямовані на відшкодування втрат американських компаній та підтримку економічних амбіцій Трампа.

СШАдоларВладімір ПутінДональд Трампросія окупанти

Останні матеріали

Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється