Bloomberg: кремль запропонував США економічне партнерство з поверненням до долара

кремль запропонував США економічне партнерство з поверненням до долара

москва підготувала пропозиції для адміністрації Дональда Трампа, які можуть призвести до повернення росії до доларових розрахунків та створення широкого економічного партнерства зі США.

Про це пише Bloomberg.

У внутрішньому документі кремля, з яким ознайомилися журналісти, детально описано сім напрямів співпраці, де економічні інтереси москви та Вашингтона можуть збігтися після потенційного припинення війни в Україні:

Довгострокові контракти на модернізацію російського авіапарку та участь США у виробництві.

Спільні підприємства з видобутку нафти та СПГ, включно з шельфовими та важковидобувними запасами.

Пільгові умови для повернення американських компаній на російський ринок.

Співпраця в галузі ядерної енергетики, зокрема для підприємств, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Повернення росії до доларової системи розрахунків, з можливістю включення енергетичних операцій.

Спільна робота з видобутку сировини: літію, міді, нікелю та платини.

Підтримка проектів з викопного палива як альтернативи "чистій енергетиці".

За даними Bloomberg, пропозиції кремля мають набагато ширші наслідки, ніж поступове скасування санкцій, запропоноване США раніше. Однак західні урядовці сумніваються, що владімір путін погодиться на угоду, яка суперечить інтересам Китаю, адже москва поглиблювала співпрацю з Пекіном у пошуку альтернатив долару.

Аналітики відзначають, що повернення росії до долара створило б фінансову залежність від Вашингтона, водночас стало б великою політичною перемогою для адміністрації Трампа та могло б поглибити розбіжності між США та європейськими союзниками України. Деякі інші пункти плану кремля також спрямовані на відшкодування втрат американських компаній та підтримку економічних амбіцій Трампа.