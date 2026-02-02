Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай прагне зробити юань глобальною резервною валютою, кидаючи виклик долару США

02 лютого 2026, 11:07
Китай прагне зробити юань глобальною резервною валютою, кидаючи виклик долару США
Фото: AFP
Пекін прагне посилити роль юаня в міжнародній торгівлі та інвестиціях.

Пекін посилює амбіції щодо міжнародної ролі юаня, прагнучи перетворити його на глобальну резервну валюту та створити фінансову основу для конкуренції з американським доларом.

Про це повідомляє Financial Times.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав до побудови «потужної валюти», яка широко використовуватиметься у міжнародній торгівлі та інвестиціях, матиме попит на валютних ринках та офіційний статус резервної валюти для центральних банків інших країн.

За словами Сі, для досягнення цієї мети Пекіну необхідно зміцнити центральний банк, розвивати глобально конкурентоспроможні фінансові інститути та центри. Ці плани були озвучені лідером ще у 2024 році перед топпосадовцями КНР, але публічно оприлюднені лише зараз.

Пекін вбачає в юані стратегічну противагу долару на тлі послаблення американської валюти, зміни керівництва Федеральної резервної системи США та геополітичної напруженості. Керуючий Народного банку Китаю Пан Гуншен прогнозує формування «багатополярної валютної системи», де юань конкуруватиме з іншими світовими валютами на рівних.

Наразі юань посідає лише шосте місце серед резервних валют світу з часткою 1,93%, тоді як долар утримує близько 57% світових резервів, а євро — близько 20%. Аналітики відзначають, що для реального прориву Китаю потрібно забезпечити повну конвертованість юаня та відкрити капітальні рахунки, усунути внутрішні дисбаланси, зокрема дефляцію, та підвищити довіру торговельних партнерів.

Попри рекордний торговельний профіцит Китаю у $1,2 трлн минулого року, Народний банк Китаю запевняє, що не використовує недооцінений юань для отримання торговельних переваг і прагне зберегти його стабільним як засіб збереження вартості.

