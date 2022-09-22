Прибуток українських банків зростає, не дивлячись на війну

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-серпні 2022 року склав 8,434 млрд гривень. Другий місяць поспіль банківська система показує прибуток.

Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-серпень 2022 року становили 227,477 млрд гривень. Витрати 219,043 млрд гривень. Також банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування до резервів зросли у 12 разів порівняно з січнем-серпнем 2021 року - до 89,429 млрд гривень.

Як повідомлялось, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже в 12 разів до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

Нагадаємо, збитки після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2022 року становили 160 млн гривень, після чого банки показували збитки. Проте вже в липні було зафіксовано прибуток - 3,407 млрд гривень.

Раніше повідомлялось, що Нацбанк з початку війни стримування курсу продав майже $15 мільярдів.