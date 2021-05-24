Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Користувачі "ПриватБанку" тепер можуть здійснювати грошові перекази за номером телефону

Але спершу треба оновити додаток
"ПриватБанк" запустив послугу грошових переказів за номером телефону в мобільному додатку "Приват24". Дізнаватися номер картки одержувача більше не треба, якщо знаєте номер його мобільного.
Користувачі "ПриватБанку" тепер можуть здійснювати грошові перекази за номером телефону Фото: з вільних джерел

Тепер відправнику не треба дізнаватися номер картки одержувача, щоб надіслати переказ. А отримувачу не потрібно передавати номер картки - лише номер телефону, повідомляє "Громадське".

Щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону", варто оновити мобільний застосунок "Приват24", вибрати картку і перейти в меню "Платіжні налаштування", вибрати картку за замовчуванням і натиснути "Увімкнути перекази за номером телефону".

Щоб переказати гроші за номером телефону в мобільному додатку "Приват24", треба перейти до сервісів, натиснути "Переказ на картку" й у вікні, що з’явилося, вибрати одержувача з телефонної книги. Гроші надійдуть йому онлайн.

Грошові перекази за номером телефону в "Приват24"

Фото: "ПриватБанк"

Читайте також: "ПриватБанк" почав випускати картки UnionPay

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 05 2021 16:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.