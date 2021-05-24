Користувачі "ПриватБанку" тепер можуть здійснювати грошові перекази за номером телефону

"ПриватБанк" запустив послугу грошових переказів за номером телефону в мобільному додатку "Приват24". Дізнаватися номер картки одержувача більше не треба, якщо знаєте номер його мобільного.

Тепер відправнику не треба дізнаватися номер картки одержувача, щоб надіслати переказ. А отримувачу не потрібно передавати номер картки - лише номер телефону, повідомляє "Громадське".

Щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону", варто оновити мобільний застосунок "Приват24", вибрати картку і перейти в меню "Платіжні налаштування", вибрати картку за замовчуванням і натиснути "Увімкнути перекази за номером телефону".

Щоб переказати гроші за номером телефону в мобільному додатку "Приват24", треба перейти до сервісів, натиснути "Переказ на картку" й у вікні, що з’явилося, вибрати одержувача з телефонної книги. Гроші надійдуть йому онлайн.