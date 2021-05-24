Користувачі "ПриватБанку" тепер можуть здійснювати грошові перекази за номером телефону
Тепер відправнику не треба дізнаватися номер картки одержувача, щоб надіслати переказ. А отримувачу не потрібно передавати номер картки - лише номер телефону, повідомляє "Громадське".
Щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону", варто оновити мобільний застосунок "Приват24", вибрати картку і перейти в меню "Платіжні налаштування", вибрати картку за замовчуванням і натиснути "Увімкнути перекази за номером телефону".
Щоб переказати гроші за номером телефону в мобільному додатку "Приват24", треба перейти до сервісів, натиснути "Переказ на картку" й у вікні, що з’явилося, вибрати одержувача з телефонної книги. Гроші надійдуть йому онлайн.
Грошові перекази за номером телефону в "Приват24"
Фото: "ПриватБанк"
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