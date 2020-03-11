Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"ПриватБанк" почав випускати картки UnionPay

У банку йдеться також про наміри запуску з UnionPay платіжних продуктів, що не вимагають фізичної присутності у банку та отримання фізичної картки
За словами голови правління банку Петра Крумханзла, "ці картки в першу чергу будуть корисні тим, хто часто подорожує в Китай, країни Південно-східної Азії або веде бізнес з китайськими партнерами".
"ПриватБанк" почав випускати картки UnionPay Фото: з вільних джерел

З 6 листопада платіжні картки на базі китайської системи UnionPay International можна буде отримати у столичних відділеннях банку, повідомляє "Економічна правда".

За словами голови правління банку Петра Крумханзла, "ці картки в першу чергу будуть корисні тим, хто часто подорожує в Китай, країни Південно-східної Азії або веде бізнес з китайськими партнерами".

У банку йдеться також про наміри запуску з UnionPay платіжних продуктів, що не вимагають фізичної присутності у банку та отримання фізичної картки. 

UnionPay International - одна з найбільших платіжних систем світу за витратами за картками. Вона доступна у 179 країнах світу, а емітується у 61. UnionPay є основним конкурентом Visa та Mastercard на світовому ринку. 

Повідомляється, що з кінця 2019 клієнти "Приватбанку" отримали можливість користуватися картками UnionPay в мережі банку та для розрахунків у низці міст України.

Читайте також: В Україні стала доступною платіжна система Facebook Pay

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 11 2020 12:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Який бізнес під час кризи сплачував менше податків, який - більше

Який бізнес під час кризи сплачував менше податків, який - більше

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.