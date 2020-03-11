"ПриватБанк" почав випускати картки UnionPay
З 6 листопада платіжні картки на базі китайської системи UnionPay International можна буде отримати у столичних відділеннях банку, повідомляє "Економічна правда".
За словами голови правління банку Петра Крумханзла, "ці картки в першу чергу будуть корисні тим, хто часто подорожує в Китай, країни Південно-східної Азії або веде бізнес з китайськими партнерами".
У банку йдеться також про наміри запуску з UnionPay платіжних продуктів, що не вимагають фізичної присутності у банку та отримання фізичної картки.
UnionPay International - одна з найбільших платіжних систем світу за витратами за картками. Вона доступна у 179 країнах світу, а емітується у 61. UnionPay є основним конкурентом Visa та Mastercard на світовому ринку.
Повідомляється, що з кінця 2019 клієнти "Приватбанку" отримали можливість користуватися картками UnionPay в мережі банку та для розрахунків у низці міст України.
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