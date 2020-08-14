В Україні стала доступною платіжна система Facebook Pay

Поки Facebook Pay доступний лише в десктопній версії

Зараз через Facebook Pay можна зробити пожертвування через вбудований механізм збору грошей та купити віртуальну валюту Facebook Stars, за допомогою якої можна буде підтримати блогерів.

Платіжний сервіс Facebook Pay став доступним користувачам з України - він дозволяє українським користувачам робити пожертвування та купувати віртуальну валюту соцмережі, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що редактору видання вдалося прив'язати до сервісу банківську карту Mastercard та перерахувати гроші на збір пожертвувань через Facebook.

"Платіж пройшов в доларах за курсом банку. Сервіс також підтримує платіжні системи Visa і PayPal", - йдеться у повідомленні.

Зараз через Facebook Pay можна зробити пожертвування через вбудований механізм збору грошей та купити віртуальну валюту Facebook Stars, за допомогою якої можна буде підтримати блогерів.

Поки Facebook Pay доступний лише в десктопній версії.

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